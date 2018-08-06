"От создателей проблем собі на гузирю": легендарные голливудские фильмы перевели закарпатским диалектом (видео)

Кадр из видео (YouTube/МИФ (Моменты из фильмов))

В сети появилось юмористическое видео

Популярные голливудские фильмы со знаменитыми актерами решили перевести на заккарпатский диалект. Юмористическую подборку эпизодов с переводами опубликовали на странице " 0312.ua - Сайт мiста Ужгорода" в соцсети Facebook.

"Так вы никогда не смеялись. Известные голливудские фильмы перевели закарпатским диалектом!" – отметили в публикации.

Видео создала студия "Наша файта".

В частности были спародированы, пожалуй, лучшие моменты фильмов "300 спартанцев" 2007 года с Джерардом Батлером и Леной Хиди, "Храброе сердце" 1995 года c Мел Гибсоном в главных ролях, "Пятый элемент" 1997-го, в котором сыграли Брюс Уиллис, Гэри Олдмен и Милла Йовович, а также другие известные миру картины.

"От создателей проблем собі на гузирю. Од режисера пушла гет жона і забрала дітий", - говорится в начале видео.

А вместо знаменитого рычащего льва студии "Metro-Goldwyn-Mayer" был "Петро-П'яний мадяр".

Видео: Фильмы на закарпатском диалекте (facebook.com/uzhgorod0312)

Скриншот поста (facebook.com/uzhgorod0312)

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