"Кремль в крови": создатели нашумевшего сериала опубликовали странное фото

Кадр из сериала House of Cards

Новый сезон снят без участия Кевина Спейси

Создатели известного сериала "Карточный домик" опубликовали на своей официальной странице в Instagram странные фотографии с изображением Кремля.

На постерах, которые выпустили к новому сезону сериала компании Netflix, изображен российский Кремль с капельками крови и обращение к персонажу президента Российской Федерации в сериале Петрову.

Скриншот фото (instagram.com/houseofcards)

"Президенту Петрову в его немного сложном положении. Мы лгали слишком долго. Мы убийцы", - так подписаны все три картинки.

Скриншот фото (instagram.com/houseofcards)

Напомним, в октябре 2017 года съемки сериала были приостановлены из-за того, что актера Кевина Спейси, который сыграл в фильме главную роль, Фрэнка Андервуда, обвинили в сексуальных домогательствах к коллегам по съемочной площадке. В список жертв Спейси попали также и несовершеннолетние, в том числе и помощник режиссера. Процесс увольнения Кевина Спейси продолжался несколько месяцев из-за правовых коллизий.

После того, как Кевина Спейси обвинили коллеги по съемочной площадке в сексуальных домогательствах, на актера посыпались обвинения и от других жертв. В частности, о неприятном инциденте с участием Спейси рассказал бывший муж норвежской принцессы.

Известно также, что последний, шестой сезон сериала "Карточный домик" будет отснят без персонажа Фрэнка Андервуда. Сценарий шестого сезона был полностью переписан.

Видео: РБК-Украина