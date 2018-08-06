"Кремль в крові": творці відомого серіалу опублікували дивне фото

Кадр із серіалу House of Cards

Новий сезон знятий без участі Кевіна Спейсі

Творці відомого серіалу "Картковий будиночок" опублікували на своїй офіційній сторінці в Instagram дивні фотографії із зображенням Кремля.

На постерах, які випустили до нового сезону серіалу компанії Netflix, зображений російський Кремль з крапельками крові і звернення до персонажа президента Російської Федерації в серіалі Петрова.

Скріншот фото (instagram.com/houseofcards)

"Президенту Петрову в його трохи складному становищі. Ми занадто довго брехали. Ми вбивці", - так підписані всі три картинки.

Скріншот фото (instagram.com/houseofcards)

Нагадаємо, у жовтні 2017 року зйомки серіалу були припинені з-за того, що актора Кевіна Спейсі, який зіграв у фільмі головну роль, Френка Андервуда, звинуватили в сексуальних домаганнях до колег по знімальному майданчику. У список жертв Спейсі потрапили також і неповнолітні, у тому числі і помічник режисера. Процес звільнення Кевіна Спейсі тривав кілька місяців за правових колізій.

Після того, як Кевіна Спейсі звинуватили колеги по знімальному майданчику в сексуальних домаганнях, на актора посипалися звинувачення і від інших жертв. Зокрема, про неприємний інцидент з участю Спейсі розповів колишній чоловік норвезької принцеси.

Відомо також, що останній, шостий сезон серіалу "Картковий будиночок" буде відзнято без персонажа Френка Андервуда. Сценарій шостого сезону був повністю переписаний.

Відео: РБК-Україна