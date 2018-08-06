"Від творців проблем собі на гузирю": легендарні голлівудські фільми переклали закарпатським діалектом (відео)

Кадр з відео (YouTube/МІФ (Моменти з фільмів))

У мережі з'явилося гумористичне відео

Популярні голлівудські фільми зі знаменитими акторами вирішили перекласти на заккарпатский діалект. Гумористичну підбірку епізодів з перекладами опублікували на сторінці "0312.ua - Сайт міста Ужгорода" в соцмережі Facebook.

"Так ви ніколи не сміялися. Відомі голлівудські фільми переклали закарпатським діалектом!" – відзначили в публікації.

Відео створила студія "Наша файта".

Зокрема були спародійовані кращі моменти фільмів "300 спартанців" 2007 року з Джерардом Батлером і Лєною Хіді, "Хоробре серце" 1995 року з Мел Гібсоном в головних ролях, "П'ятий елемент" 1997-го, в якому зіграли Брюс Вілліс, Гері Олдмен і Мілла Йовович, а також інші відомі картини світу.

"Від творців проблем собі на гузирю. Од режисера пушла гет жона і забрала дітий", - йдеться на початку відео.

А замість знаменитого лева, що гарчить, студії "Metro-Goldwyn-Mayer" був "Петро-П'яний мадяр".

Відео: Фільми на закарпатському діалекті (facebook.com/uzhgorod0312)

Скріншот поста (facebook.com/uzhgorod0312)

Раніше повідомлялося, що Зеленський похвалився раритетним автомобілем.

Шоумен знімається у фільмі "Я, ти, він, вона", в якому також зіграють Євген Кошовий і Надя Дорофєєва - учасниця групи "Время и Стекло".

Нагадаємо, творці серіалу опублікували дивне фото.

На постерах, які випустили до нового сезону серіалу компанії Netflix, зображений російський Кремль з крапельками крові і звернення до персонажа президента Російської Федерації в серіалі.

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