Maxdonna: у мережі з'явився пес-двійник знаменитої співачки

Фото: Ретривер Макс (instagram.com/max_et_vincent)

Господар собаки зізнався, що собаці теж подобається цей проект

Відомий французький фотограф Вінсент Флоурет придумав незвичайний проект з участю свого золотистого ретривера Макса. Флоурет переробив сценічні фотографії мега-популярної американської співачки Мадонни. Знімки фотограф опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот фото (instagram.com/max_et_vincent)

На фотографіях, з яких Вінсент Флоурет створив цілу виставку, його пес Макс перевтілився в співачку Мадонну. Вони скопіювали сценічні костюми, жести, зачіски і прикраси. Як зізнався Флоурет, він переживав, що Максу ця ідея не сподобається, але золотистий ретривер сам отримував задоволення від перевдягання і фотосесій.

Скріншот фото (instagram.com/max_et_vincent)

Знімки почали набирати популярність в мережі і користувачам цей проект припав до душі. Вони стверджують, що Макс в нарядах шалено схожий на Мадонну. Деякі розкритикували Флоурета і сказали, що він висміює співачку.

Скріншот фото (instagram.com/max_et_vincent)

Однак, про проект дізналася, і сама Мадонна і їй сподобалися фотографії собаки, яка так на неї схожа. Вона навіть публікувала деякі знімки на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот фото (instagram.com/madonna)

Відомо також, що для просування проекту Вінсент Флоурент організував виставку, а потім вирішив продавати принти із зображенням Макса. Всі гроші, зібрані від продажу принтів проекту Maxdonna, будуть передані у благодійний фонд Мадонни Raising Malawi, який займається допомогою дітям в Малаві, країни, з якої співачка привезла двох прийомних дітей.

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Відео: РБК-Україна