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Украинские воины снялись с бездомными животными, чтобы помочь обрести им семью: милые фото

Автор: Владимир Костырин

Украинские военные снялись в фотосессии с бездомными животными, чтобы помочь четверолапым обрести жилье и семью. Десантники надеются, что снимки также дадут толчок обществу защищать животных, и не оставаться равнодушными к лохматым питомцам, оказавшимся без дома и заботливого хозяина.

Фотосессия состоялась в житомирском КП "Центр защиты животных", передает "Житомир.инфо".

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На милых снимках можно увидеть военнослужащих 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск ВСУ в компании с девятью собаками и котенком.

Отмечается, что пока животным не дают постоянных имен, но свои условные прозвища они уже получили: Лилу, Гермиона, Жорик, Сильвио, Лариель, Дина, Лагерта и Вольт, Мотя и котенок.

Как отметил боец с позывным "Кречет", прежде всего, задача военных - защищать.

"И братья наши меньшие тоже нуждаются в защите. Мы ответственны за них", - сказал десантник.

Также он рассказал, как однажды утром, по дороге на службу, увидел котенка на дороге и не смог проехать мимо, взял его с собой и привез в КП "Центр защиты животных" на лечение.

Военные ВСУ помогают бездомным животным обрести семью (фото: zhitomir.info)

Сейчас "Кречет" ищет ему хозяина и занимается лечением животного.

Мотя

Сильвио

Гермиона

Лилу

Лагерта

Лариэль

Вольт

Дина

Жорик

Котенок

Если вам приглянулся кто-то из пушистиков - можно звонить в КП "Центр защиты животных". Контактные данные:

  • Житомир, ул. Параджанова, 87.
  • тел.: 067 558 77 68

Украинские десантники помогают бездомным животным обрести семью (фото: zhitomir.info)

Напомним, что недавно в сети показали фото верных четвероногих друзей украинских бойцов на передовой, а также рассказали о подвигах лохматых вояк.

Также ранее мы публиковали невероятно красивые фото с заснеженного киевского зоопарка, которые поднимут вам настроение.

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