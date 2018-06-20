"В горах небо становится ближе": невероятную красоту Закарпатья показали в фантастическом видео

Удивительную природу Закарпатья в сказочном ролике запечатлели местные лесники

Закарпатские лесники сняли красивое видео, в котором показали захватывающие дух сказочные пейзажи этого края. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Невероятная красота природы захватывает дыхание: густые леса, спрятанные в облаках, высокогорные душистые луга, солнечные долины.

"Закарпатье - край, покрытый горами и густым лесом, который оберегают закарпатские лесоводы. Лес - это самое ценное богатство нашей страны. Он дает жизнь, является домом для большинства наших растений и животных, защищает нас от различных опасностей, обеспечивает многими необходимыми продуктами", - говорится в посте.

«Закарпаття - це подорож горами та лісами, яка ніколи не закінчується» Закарпаття - це подорож горами та лісами, яка ніколи не закінчується #Закарпаття - край, вкритий горами і густим лісом, який оберігають закарпатські лісівники. #Ліс - це найцінніше багатство нашої країни. Він дає життя, є домівкою для більшості наших рослин і тварин, захищають нас від різних небезпек, забезпечують багатьма необхідними продуктами. Щорічно #закарпатські_лісівники висаджують понад 10 мільйонів саджанців та сіянців, оновлюючи площі понад 3000 гектарів. Густий, дрімучий і непролазний ліс закінчується там, де починаються полонини – високогірні луки, куди на пасовиська виганяють корів та овець, як і сторіччя тому. У горах небо стає ближчим, а хмари, що залишаються внизу, проносяться повз, ніби море. Закарпаття - це подорож горами та лісами, яка ніколи не закінчується Опубліковано Закарпатське ОУЛМГ 17 червня 2018 р.

Сказочное Закарпатье (видео: facebook.com/zakarpatskilisivniki)

"Густой, дремучий и непролазный лес заканчивается там, где начинаются полонины - высокогорные луга, куда на пастбища выгоняют коров и овец, как и столетия назад. В горах небо становится ближе, а облака, которые остаются внизу, проносятся мимо, будто море. Закарпатье - это путешествие горами и лесами, которое никогда не заканчивается", - добавили авторы фантастического видео.

Украинцы в сети благодарят авторов за удивительный ролик, который поднимает настроение.

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