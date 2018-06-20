"В горах небо стає ближчим": неймовірну красу Закарпаття показали у фантастичному відео

Дивовижну природу Закарпаття у казковому ролику зафіксували місцеві лісівники

Закарпатські лісівники зняли гарне відео, в якому показали захоплюючі дух казкові пейзажі цього краю. Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Неймовірна краса природи перехоплює подих: густі ліси, заховані в хмарах, високогірні запашні луки, сонячні долини.

"Закарпаття - край, вкритий горами і густим лісом, який оберігають закарпатські лісівники. Ліс - це найцінніше багатство нашої країни. Він дає життя, є домівкою для більшості наших рослин і тварин, захищають нас від різних небезпек, забезпечують багатьма необхідними продуктами", - йдеться в пості.

«Закарпаття - це подорож горами та лісами, яка ніколи не закінчується» Закарпаття - це подорож горами та лісами, яка ніколи не закінчується #Закарпаття - край, вкритий горами і густим лісом, який оберігають закарпатські лісівники. #Ліс - це найцінніше багатство нашої країни. Він дає життя, є домівкою для більшості наших рослин і тварин, захищають нас від різних небезпек, забезпечують багатьма необхідними продуктами. Щорічно #закарпатські_лісівники висаджують понад 10 мільйонів саджанців та сіянців, оновлюючи площі понад 3000 гектарів. Густий, дрімучий і непролазний ліс закінчується там, де починаються полонини – високогірні луки, куди на пасовиська виганяють корів та овець, як і сторіччя тому. У горах небо стає ближчим, а хмари, що залишаються внизу, проносяться повз, ніби море. Закарпаття - це подорож горами та лісами, яка ніколи не закінчується Опубліковано Закарпатське ОУЛМГ 17 червня 2018 р.

Казкове Закарпатті (відео: facebook.com/zakarpatskilisivniki)

"Густий, дрімучий і непролазний ліс закінчується там, де починаються полонини – високогірні луки, куди на пасовиська виганяють корів та овець, як і сторіччя тому. У горах небо стає ближчим, а хмари, що залишаються внизу, проносяться повз, ніби море. Закарпаття - це подорож горами та лісами, яка ніколи не закінчується", - додали автори фантастичного відео.

Українці в мережі дякують авторам за дивовижний ролик, який піднімає настрій.

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