Под Винницей нелюди содрали с живой собаки кожу (фото)

Фото: pixabay.com

Животное спасти не удалось

Под Винницей неизвестные живодеры содрали с живой собаки кожу. Об этом в Facebook сообщает волонтер Татьяна Постановская.

Фото: facebook.com/ЯПОМОГАЮЖИВОТНЫМг.Винница

"Утро началось с шока. В девять часов позвонила женщина и попросила приехать. Стоит собака, у которой живьем содрана кожа. Трясется, к рукам не идет, уколоть снотворное некуда, одна сплошная рана. Полчаса ходили за ней, пока не изловчился Юра и не уколол. Еще час ждали, пока заснет, пришлось подколоть. Пока пес засыпал, вызвала полицию. Ребята были в шоке от увиденного", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/ЯПОМОГАЮЖИВОТНЫМ! г.Винница)

Татьяна привезла бедное животное в ветеринарную клинику.

Фото: facebook.com/ЯПОМОГАЮЖИВОТНЫМг.Винница

В сети разместили сообщении о сборе средств на лечение собаки. За ночь удалось насобирать около 20 тысяч гривен, но животное спасти не удалось – от тяжелых травм пес скончался.

Фото: facebook.com/ЯПОМОГАЮЖИВОТНЫМг.Винница

Местные зоозащитники утверждают, что в городе появился догхантер, передает 33kanal.com.

"Я уверен, что над погибшим собакой издевалась человек. Можно только представить шок собаки, когда из него срезали кожу. Скорее всего, то делали ножом или скальпелем. И я слышал от активистов, что, скорее всего, это дело рук левши", - рассказывает зоозащитник и волонтер из Винницы Максим Панчук.

Местные жители говорят, что видели и других животных с похожими травмами.

В местном отделении полиции заверили, что ищут свидетелей этого инцидента и утверждают, что животное попало под колеса авто.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Нашли свидетеля, который указывает, что животное травмировал микроавтобус. Ветеринар нам сообщил, что у животного были характерны как для наезда повреждения лап. Так же пока оснований вносить сведения в ЕРДР нет, ведь речь не идет об умышленном жестоком обращении с животными. Сейчас проводится проверка. Мы просим свидетелей данного происшествия откликнуться", - сказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Полтаве спасатели помогли сберечь жизнь собаке, которая угодила в фонтан и не могла самостоятельно выбраться из ловушки.

В Киеве активисты требовали наказать догхантера Алексея Святогора