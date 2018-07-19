Під Вінницею нелюди здерли з живої собаки шкіру (фото)

Фото: pixabay.com

Тварину врятувати не вдалося

Під Вінницею невідомі шкуродери здерли з живої собаки шкіру. Про це Facebook повідомляє волонтер Тетяна Постановська.

Фото facebook.com/ЯПОМОГАЮЖИВОТНЫМг.Винница

"Ранок почався з шоку. О дев'ятій годині подзвонила жінка і попросила приїхати. Стоїть собака, у якій живцем здерта шкіра. Труситься, до рук не йде, вколоти снодійне нікуди, одна суцільна рана. Півгодини ходили за нею, поки не зміг Юра і не вколов. Ще годину чекали, поки засне, довелося підколоти. Поки пес засинав, викликала поліцію. Хлопці були в шоці від побаченого", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ЯПОМОГАЮЖИВОТНЫМ! г.Вінниця)

Тетяна привезла бідну тварину у ветеринарну клініку.

Фото facebook.com/ЯПОМОГАЮЖИВОТНЫМг.Винница

У мережі розмістили повідомленні про збір коштів на лікування собаки. За ніч вдалося назбирати близько 20 тисяч гривень, але тварину врятувати не вдалося – від важких травм пес помер.

Фото facebook.com/ЯПОМОГАЮЖИВОТНЫМг.Винница

Місцеві зоозахисники стверджують, що в місті з'явився догхантер, передає 33kanal.com.

"Я впевнений, що над загиблим собакою знущалася людина. Можна тільки уявити шок собаки, коли з нього зрізали шкіру. Швидше за все, то робили ножем або скальпелем. І я чув від активістів, що, швидше за все, це справа рук лівші", - розповідає зоозахисники і волонтер з Вінниці Максим Панчук.

Місцеві жителі кажуть, що бачили і інших тварин з подібними травмами.

В місцевому відділенні поліції запевнили, що шукають свідків цього інциденту і стверджують, що тварина потрапила під колеса авто.

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Знайшли свідка, який вказує, що тварина травмував мікроавтобус. Ветеринар нам повідомив, що у тварини були характерні для наїзду пошкодження лап. Так само поки що підстав вносити відомості до ЄРДР немає, адже мова не йде про навмисне жорстоке поводження з тваринами. Зараз проводиться перевірка. Ми просимо відгукнутися свідків даної події", - сказали в поліції.

Раніше повідомлялося, що в Полтаві рятувальники допомогли зберегти життя собаці, яка попала в фонтан і не могла самостійно вибратися з пастки.

У Києві активісти вимагали покарати доґхантера Олексія Святогора