Животное-оракул предсказало победителя финала ЧМ-2018

Коллаж РБК

Ранее выдрой по кличке Гарри уже были точно предсказаны исходы четырех матчей сборной России

Выдра-оракул по кличке Гарри, проживающая в Сочинском аквариуме, предсказал победу сборной Франции в финале ЧМ-2018 года против Хорватии, об этом сообщает "Сегодня". Матч состоится 15 июля, судить встречу будет аргентинец Нестор Питана.

Стоит отметить, что Гарри уже неоднократно успешно предсказывал исходы разных футбольных турниров. Традиционно, "оракулу" кинули в бассейн два мяча с флагами команд, которые примут участие в матче, и выдра, не задумываясь, выбрал мяч с изображением французского триколора.

Оракул Гарри известен любителям футбола в качестве одного из самых успешных животных-предсказателей этого чемпионата мира. Им безошибочно были предсказаны результаты четырех матчей сборной России. Помимо Гарри свои прогнозы на матчи ЧМ-2018 давали кот, медведь, тапир, лемур, олень и коза.

Кстати, ранее в сети было опубликовано видео о том, как кидают футбольных фанатов во время ЧМ-2018 в России.

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