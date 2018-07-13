Тварина-оракул передбачила переможця фіналу ЧС-2018

Колаж РБК

Раніше видрою по кличці Гаррі вже були точно передбачені результати чотирьох матчів збірної Росії

Видра-оракул по кличці Гаррі, який проживає в Сочинському акваріумі, передбачив перемогу збірної Франції у фіналі ЧС-2018 року проти Хорватії, про це повідомляє "Сьогодні". Матч відбудеться 15 липня, судити зустріч буде аргентинець Нестор Питана.

Варто відзначити, що Гаррі вже неодноразово успішно пророкував результати різних футбольних турнірів. Традиційно, до "оракула" кинули в басейн два м'ячі з прапорами команд, які візьмуть участь у матчі, і видра, не задумуючись, вибрав м'яч із зображенням французького триколора.

Оракул Гаррі відомий любителям футболу як один з найуспішніших тварин-провісників цього чемпіонату світу. Їм безпомилково були передбачені результати чотирьох матчів збірної Росії. Крім Гаррі свої прогнози на матчі ЧС-2018 давали кіт, ведмідь, тапір, лемур, олень і коза.

До речі, раніше в мережі було опубліковано відео про те, як кидають футбольних фанатів під час ЧС-2018 в Росії.

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