Алина Астровская: что известно о новой ведущей шоу "Орел и Решка. Морской сезон"

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Астровская - автор музыки и песен, у девушки есть несколько клипов

Ведущей второго сезона популярного тревел-шоу "Орел и Решка. Морской сезон" стала 28-летняя Алина Астровская. Об этом создатели проекта официально сообщили 26 июля. Теперь Алина стала новой соведущей Коли Серги, с которым раньше в морском сезоне снималась Маша Гамаюн.

"Вот же она! Новая ведущая "Морского сезона 2" Алина Астровская! Просим любить, жаловать и не быть слишком строгими", - сообщили на официальной instagram-страничке шоу.

Алина Астровская и Коля Серга - ведущие морского сезона "Орла и Решки" (фото: instagram.com/orelireshka_official)

Алина Астровская: творчество

Что же известно о новой ведущей "Орла и Решки"?

Так, Алина - уроженка Донецка. Талантливая девушка появилась на свет в 1989 году (18 октября).

Сама Астровская позиционирует себя как многогранную личность: она и ведущая, и певицы, и автор песен, музыки, увлекается фотографией, ведет свой персональный блог.

Регина Тодоренко и Алина Астровская - хорошие подруги (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Помимо телеведущей, девушка также очень активно развивается именно в роли певицы. Интересно, что как и экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко, Астровская также была солисткой украинской поп-группы REAL O. Однако со временем девушка решила развивать свою сольную карьеру.

Так, в 2017 году Алина стала участницей вокального шоу "Успех" на российском телеканале "СТС". К сожалению, она так и не одержала победу в этом проекте, но смогла решительно заявить о себе.

Примечательно, что Алина выступает и автором своих песен!

Выступление Алины Астровской на шоу "Успех" с авторской песней "Дышу"

Кстати, за кадром поддержать Алину пришла и ее подруга – Регина Тодоренко!

Более того, на сегодняшний день в портфолио Алины есть несколько клипов. Опят-таки, автором музыки и слов выступает сама талантливая девушка – новая ведущая морского сезона "Орла и Решки".

Алина Астровская: клипа на авторскую песню "Касайся"

На данный момент в карьере Алины началась новая светлая полоса путешествий.

Алина Астровская: личная жизнь

В 2014 года Астровская была участницей и главной героиней проекта на Новом канале "Герої&Коханці". Тогда девушка выступила "главной холостячкой страны" и пыталась в рамках шоу отыскать себе мужа.

При этом перед участием в шоу Алина не скрывала, что уже была замужем. Экс-супругом Астровской был футболист Евгений Бредун, с которым она официально прожила три года в браке!

Алина Астровская и Евгений Бредун (фото: vremia.in.ua)

По словам Алины, с Евгением Бредуном они встретились, когда девушке было 16 лет, она как раз была выпускницей в школе. Это была любовь с первого взгляда. Уже в 18 девушка вышла замуж. И хотя молодые люди со временем развелись, но Алина уверяет, что эти годы были счастливыми.

"Все эти годы со мной рядом был хороший человек. Он был мне другом. И я рада, что избежала шести лет экспериментов и исканий. Как, например, у других девочек – в школе повстречались, в институте, набили шишек, сердце порвали… У меня все это время был один мужчина. Я – преданный человек, и институт брака мне очень подходит. Хотя и немного противоречит моей активности. Тем не менее, я семейная, хозяйственная. Люблю готовить, создавать домашний уют, украшать свое "гнездо", - рассказалаа в одном из интервью Алина Астровская.

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

И хотя пара особенно в браке не ссорилась и в принципе находила взаимопонимание, но через несколько лет семейная жизнь дала трещину. Как объясняет телеведущая, всему виной – "кризисный момент". А если по правде, то Евгений полюбил другую женщину.

"Все очень банально: у нас был какой-то кризисный момент, кто-то кому-то не додал внимания, любви и т.п. И муж нашел утешение в интернет-романе: стал переписываться с какой-то женщиной "ВКонтакте". В результате заявил, что влюбился: "Что, человек не может влюбиться?". В разрыве всегда виноваты двое – и он был в чем-то неправ по отношению ко мне, и я по отношению к нему", - откровенно призналась Астровская.

После предательства мужа пара разошлась. По словам Алины, уже через полгода после разрыва Евгений Бредун предлагал ей вновь сойтись и даже завести детей. Но девушка отказалась.

"Ему было комфортно в своей зоне. И я стала анализировать: стоит ли возвращать эти отношения? Или просто пришло время разойтись? И поняла, что люблю этого человека уже как родственника, а не как мужчину. Он три раза пробовал меня вернуть", - вспоминает Алина.

Астровская и ее супруг Игорь

В 2016 году новая ведущая "Орла и Решки" перестала быть завидной холостячкой, объявив о новом замужестве.

Так, избранником Астровской стал бизнесмен Игорь. При этом предложение своей возлюбленной мужчина сделал в Испании.

"Предложение было в моей любимой Барселоне.Игорь спонтанно увез меня в аэропорт, куда мы едем – я догадалась уже тогда, когда мы выехали на Бориспольскую трассу. И то, всю дорогу я перечисляла, кого мы едем встречать.

В общем, он сам собрал мои вещи, паспорт, купил билеты и до последнего не говорил, куда мы летим. Когда узнала, то очень обрадовалась, потому то давно не видела подругу. Думала, это весь сюрприз. Но, оказалось, нет. Он подготовился лихо, как я люблю, как в детективе, собрал все факты, все зацепочки с нашего общения, все объединил в одно и сделал мне предложение. Когда он сделал мне предложение, я плакала минут 15-20", - рассказала Алина.

Девушка неохотно рассказывает о своем муже. Только призналась, что они с ним практически одногодки. Игорь постоянно пробует что-то новое, но чем конкретно он занимается, Алина не говорит.

Спортивная Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Пока что Алина активно занимается подготовкой новых выпусков шоу "Орел и Решка. Морской сезон". Насколько гармонично она сможет перевоплотиться в роль телеведущей популярного проекта, узнаем совсем скоро.

Напомним, ранее стало известно, что проекта "Орел и Решка. Перезагрузка" покинул один из ведущих - Антон Птушкин. После ухода телеведущий поспешил объяснить причину такого решения. При этом Птушкин предупредил, что ушел из "Орла и Решки" по своей воле.