Было сложно: ведущий "Орла и Решки" объяснил, почему покидает шоу

Фото: facebook.com/OrelReshka

В проекте остается Анастасия Ивлеева

Ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Антон Птушкин объяснил, почему он принял решение оставить проект. Птушкин записал видеообращение к своим поклонникам и опубликовал его на собственном канале в YouTube.

Антон Птушкин сообщил, что уходит из шоу по своему собственному желанию, так как хочет двигаться дальше. Он отметил, что собирается путешествовать дальше и будет снимать теперь уже свои собственные видео о поездках.

Как признался ведущий, он не ссорился со своей командой, а просто понял, что нужно что-то менять.

"Во-первых, я ни с кем не поссорился. Не знаю, как можно поссориться с людьми, которые стали твоей второй семьей и хорошими друзьями", - говорит Птушкин.

Скриншот фото (instagram.com/ptuxerman)

Он попросил поклонников не расстраиваться из-за его ухода, тем более, что в проекте остается Анастасия Ивлеева и напомнил, что смена ведущих для такого шоу – это естественный процесс, который продолжается вот уже 8 лет. Он объяснил, что у участников передачи со временем замыливается взгляд и новые поездки перестают вызвать яркие эмоции.

"Со мной все окей, я не останавливаюсь в путешествиях. "Орел и Решка" во мне разбудили этот голод путешественника, так что я продолжу ездить, продолжу снимать, и все видео будут выходить на моем канале", - рассказал ведущий и попросил зрителей принять нового ведущего, чье имя пока не известно, позитивно, так как помнит, сколько негатива вылилось на него, когда он пришел в проект.

Видео: YouTube/Антон Птушкин

Напомним, мы писали о том, что "Орел и Решка" покидает еще один ведущий.

Видео: РБК-Украина