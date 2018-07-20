Було складно: ведучий "Орла і Решки" пояснив, чому покидає шоу

Фото: facebook.com/OrelReshka

В проекті залишається Анастасія Ивлеева

Ведучий популярного тревел-шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Антон Птушкін пояснив, чому він прийняв рішення залишити проект. Птушкін записав відеозвернення до своїх шанувальників і опублікував його на власному каналі в YouTube.

Антон Птушкін повідомив, що йде з шоу за власним бажанням, так як хоче рухатися далі. Він зазначив, що збирається подорожувати далі і буде знімати тепер вже свої власні відео про поїздки.

Як зізнався ведучий, він не сварився зі своєю командою, а просто зрозумів, що потрібно щось змінювати.

"По-перше, я ні з ким не посварився. Не знаю, як можна посваритися з людьми, які стали твоєю другою родиною і хорошими друзями", - говорить Птушкін.

Скріншот фото (instagram.com/ptuxerman)

Він попросив прихильників не турбуватися за його відходу, тим більше, що в проекті залишається Анастасія Івлеева і нагадав, що зміна ведучих для такого шоу – це природний процес, який триває ось уже 8 років. Він пояснив, що в учасників передачі з часом замилюється погляд і нові поїздки перестають викликати яскраві емоції.

"Зі мною все гаразд, я не зупиняюся в подорожах. "Орел і Решка" у мене розбудили цей голод мандрівника, так що я продовжу їздити, продовжу знімати, і всі відео будуть виходити на каналі", - розповів ведучий і попросив глядачів прийняти нового ведучого, чиє ім'я поки не відомо, позитивно, так як пам'ятає, скільки негативу вилилося на нього, коли він прийшов у проект.

Відео: YouTube/Антон Птушкін

Нагадаємо, ми писали про те, що "Орел і Решка" залишає ще один ведучий.

Відео: РБК-Україна