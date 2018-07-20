Було складно: ведучий "Орла і Решки" пояснив, чому покидає шоу

В проекті залишається Анастасія Ивлеева
Ведучий популярного тревел-шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Антон Птушкін пояснив, чому він прийняв рішення залишити проект. Птушкін записав відеозвернення до своїх шанувальників і опублікував його на власному каналі в YouTube.
Антон Птушкін повідомив, що йде з шоу за власним бажанням, так як хоче рухатися далі. Він зазначив, що збирається подорожувати далі і буде знімати тепер вже свої власні відео про поїздки.
Як зізнався ведучий, він не сварився зі своєю командою, а просто зрозумів, що потрібно щось змінювати.
"По-перше, я ні з ким не посварився. Не знаю, як можна посваритися з людьми, які стали твоєю другою родиною і хорошими друзями", - говорить Птушкін.
Скріншот фото (instagram.com/ptuxerman)
Він попросив прихильників не турбуватися за його відходу, тим більше, що в проекті залишається Анастасія Івлеева і нагадав, що зміна ведучих для такого шоу – це природний процес, який триває ось уже 8 років. Він пояснив, що в учасників передачі з часом замилюється погляд і нові поїздки перестають викликати яскраві емоції.
"Зі мною все гаразд, я не зупиняюся в подорожах. "Орел і Решка" у мене розбудили цей голод мандрівника, так що я продовжу їздити, продовжу знімати, і всі відео будуть виходити на каналі", - розповів ведучий і попросив глядачів прийняти нового ведучого, чиє ім'я поки не відомо, позитивно, так як пам'ятає, скільки негативу вилилося на нього, коли він прийшов у проект.
Відео: YouTube/Антон Птушкін
Нагадаємо, ми писали про те, що "Орел і Решка" залишає ще один ведучий.
Відео: РБК-Україна