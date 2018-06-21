Брэд Питт запретил детям сниматься в кино

Актер категорически против

Голливудский актер Брэд Питт запретил детям участвовать в съемках вместе с их матерью Анджелиной Джоли. Об этом пишет The Daily mail.

Голливудский актер Брэд Питт высказал свое категорическое несогласие с тем, что его общие дети с Анджелиной Джоли будут сниматься в фильме "Малефисента-2" вместе с матерью.

Анджелина Джоли хотела привлечь к съемкам 12-летнюю дочь Шайло и 10-летнего сына Нокса в продолжении фантастической картины "Малефисента-2". Но Брэд Питт, которому суд разрешил чаще видеться с детьми, ответил на это категорическим отказом.

Источник, который близок к семье, сообщил, что пара использует детей в своих конфликтах.

"Брэд отказался подписать соглашение об участие Шайло и Нокса в съемках. Дети используются как пешки", - сообщил инсайдер.

Известно, что в первой части фантастического фильма "Малефисента", который вышел в 2014 году, сыграла дочь Джоли и Питта Вивьен. Девочке на момент съемок было 10 лет.

Кстати, Джоли сделала официальное заявление о разводе с Питтом.

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая разводится со своим мужем, актером Брэдом Питтом, сделала официальное заявление по поводу своего развода и набросилась на прессу с обвинениями. Об этом передает people.com.

Она считает, что СМИ, распространяя информацию о ее разводе с Брэдом Питтом, создают ложную целостную картину.

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