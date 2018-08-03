Будет суд: знаменитая пара бывавших в Крыму юмористов разводится

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Супруги решили делить имущество в суде

Легендарная российская пара юмористов Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся и делят совместно нажитое имущество в суде. Об этом сообщили российские СМИ.

О том, что 72-летний Евгений Петросян и 65-летняя Елена Степаненко делят имущество, сообщила пресс-служба Хамовнического суда Москвы, где разбирается иск, передает "Дни.Ру".

По данным издания, заявление на развод подала Степаненко. Обращение было зарегистрировано 4 июля. Суд рассмотрит его 6 августа.

Информацию подтверждает издание starhit.ru. Также отмечается, что инициатором стала именно Степаненко.

"Иск о разделе совместно нажитого имущества между супругами зарегистрирован четвертого июля", - сообщается в деле о разводе.

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке более 30 лет. Официально о намерении развестись артисты не заявляли.

Стоит отметить, что Евгений Петросян посещал оккупированный Россией Крым. В частности, пару лет назад комик решил отдохнуть в Ялте. Елена Степаненко поддерживала аннексию полуострова.

"Мы с Евгением Вагановичем считаем, что Крым – это Россия", - заявляла Степаненко.

За антиукраинскую пропаганду Елена Степаненко попала в базу "Миротворца". Там же есть страница для ее супруга Петросяна.

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

Напомним, в 2017 году российский комик попал в базу "Миротворца".

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