Выпрашивают деньги и исчезают: в сети рассказали, как кавалеры-аферисты обманывают украинок

Коллаж РБК-Украина

Многие из них выдумывают слезливые истории, чтобы добиться своего

Брачные аферисты выманивают у украинок деньги, обещая любовь. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Своих жертв мошенники находят в соцсетях, на сайтах знакомств и даже в ресторанах. Для поддержания имиджа импозантного мужчины, горе-кавалер арендует дорогое авто и апартаменты.

Одесситка Виктория Ковальчук рассказала, как на обман попалась ее подруга. Женщина познакомилась в сети с немцем.

"Моя подруга познакомилась в интернете с немцем, ему под 60, ей - 50 с хвостиком. Воспитывает 14-летнего сына. Жена погибла в автокатастрофе, когда сыну было три годика. Он всю жизнь посвятил сыну, а теперь вот хочет создать семью. Работает где-то в Красном Кресте, в Сирии. Пару недель они бурно переписывались, моя подруга сама не своя, полночи проводит перед компьютером, там уже и сынок его подключился, мол, жаль, что папа не встретил вас раньше, он мне про вас целыми часами рассказывает. Ну, чувствую, обманывают мою подругу. Говорю, Валь, а денег он случайно не просил? Нет, что ты!" – рассказала Виктория.

Спустя две недели подруга начала приготовления. Она сказала, что жених уже едет к ней. Однако "внезапно" у него возникли проблемы, которые никто, кроме избранницы решить не мог.

"Только вот звонит вечером, плачет, говорит, жениха повязала полиция в Турции. Мол, вез ей набор украшений с драгоценными камнями и не указал в декларации. Нужно 3 тысячи евро, чтобы откупиться. И тут меня как прорвало. Я всю ночь собирала в интернете подобные истории, чтобы доказать ей, что ее разводят. Бесполезно! Она вроде и согласилась, но утром пошла в банк, взяла кредит и отправила ему. Естественно, жених пропал бесследно. Она месяц ходила темнее тучи, пока не призналась в своей глупости", - отметила Виктория.

Киевлянка Мария Овсиенко рассказала, что жертвой обмана стала ее парикмахер. Женщина целый год рассказывала подруге о мужчине, с которым познакомилась в сети и влюбилась в него.

"Она мне год рассказывала о мужчине, с которым познакомилась в соцсетях. Женщине примерно лет 55. Видимо, влюбилась. Он якобы из Германии, но бывший украинец. Он ей лапшу на уши вешал про здоровое питание, голодание, йогу. Она мне даже разные упражнения показывала. И иначе как "мой" его не называла. А потом я узнала, что он выманил у нее тысяч 60 гривен. Обещал жениться, но вот нужны деньги на дорогу. Она посылает деньги, а у него вдруг проблемы с сыном, он не может приехать. И так он ее постоянно обманывал, пока уже она сама не додумалась, что это обычный развод", - поделилась Мария.

Ранее сообщалось, что священника-миллионера из Украины арестовали за масштабную кибераферу.

Напомним, турагентство обмануло более 20 семей на крупную сумму. Клиенты полностью оплатили туры, однако никуда не уехали. Сумма ущерба, по данным полиции, составляет несколько сотен тысяч гривен.

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