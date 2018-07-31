Випрошують гроші і зникають: в мережі розповіли, як кавалери-аферисти дурять українок

Колаж РБК-Україна

Багато з них вигадують сльозливі історії, щоб домогтися свого

Шлюбні аферисти виманюють у українок гроші, обіцяючи любов. Про це пише OBOZREVATEL.

Своїх жертв шахраї знаходять в соцмережах, на сайтах знайомств і навіть у ресторанах. Для підтримки іміджу імпозантного чоловіка, горе-кавалер орендує дороге авто і апартаменти.

Одеситка Вікторія Ковальчук розповіла, як на обман попалася її подруга. Жінка познайомилася в мережі з німцем.

"Моя подруга познайомилася в інтернеті з німцем, йому під 60, їй - 50 з хвостиком. Виховує 14-річного сина. Дружина загинула в автокатастрофі, коли синові було три рочки. Він усе життя присвятив синові, а тепер ось хоче створити сім'ю. Працює десь у Червоному Хресті в Сирії. Пару тижнів вони бурхливо переписувалися, моя подруга сама не своя, півночі проводить перед комп'ютером, там вже і синок його підключився, мовляв, шкода, що тато не зустрів вас раніше, він мені про вас цілими годинами розповідає. Ну, відчуваю, обманюють мою подругу. Кажу, Валь, а грошей він випадково не просив? Ні, що ти!" – розповіла Вікторія.

Через два тижні подруга початку приготування. Вона сказала, що наречений вже їде до неї. Однак "раптово" у нього виникли проблеми, які ніхто, крім обраниці вирішити не міг.

"Тільки от дзвонить увечері, плаче, говорить, нареченого поліція пов'язала в Туреччині. Мовляв, віз їй набір прикрас з дорогоцінними каменями і не вказав у декларації. Потрібно 3 тисячі євро, щоб відкупитися. І тут мене як прорвало. Я всю ніч збирала в інтернеті подібні історії, щоб довести їй, що її розводять. Марно! Вона ніби погодилася, але вранці пішла в банк, взяла кредит і відправила йому. Природно, наречений зник безслідно. Вона місяць ходила темніше хмари, поки не зізналася у своїй дурості", - зазначила Вікторія.

Киянка Марія Овсієнко розповіла, що стала жертвою обману її перукар. Жінка цілий рік розповідала подрузі про чоловіка, з яким познайомилася в мережі і закохалася в нього.

"Вона мені рік розповідала про чоловіка, з яким познайомилася в соцмережах. Жінці приблизно 55 років. Мабуть, закохалася. Він начебто з Німеччини, але колишній українець. Він їй локшину на вуха вішав про здорове харчування, голодування, йогу. Вона мені навіть різні вправи показувала. І інакше як "мій" його не називала. А потім я дізналася, що він виманив у неї 60 тисяч гривень. Обіцяв одружитися, але потрібні гроші на дорогу. Вона посилає гроші, а в нього раптом проблеми з сином, він не може приїхати. І так він її постійно обманював, поки вона сама не додумалася, що це звичайний розлучення", - поділилася Марія.

Раніше повідомлялося, що священника-мільйонера з України заарештували за масштабну кибераферу.

Нагадаємо, турагентство ошукала понад 20 сімей на велику суму. Клієнти повністю оплатили тури, проте нікуди не поїхали. Сума збитку, за даними поліції, становить кілька сотень тисяч гривень.

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