"Даша киллер": Астафьева в образе героини фильма "Леон" похвасталась идеальной фигурой

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астафьева показала удачный косплей на героиню культового фильма 90-х

Исполнительница Даша Астафьева решила примерить достаточно оригинальный образ. Так, украинская певица опубликовала на своей instagram-страничке фото, на котором она косплеит на героиню фильма "Леон" – девочку-подростка Матильду.

В образе Астафьевой легко "читаются" характерные черты культовой героини "Леона" – черные волосы с короткой стрижкой каре, круглые солнцезащитные очки. Также в руках Астафьева держит вазон с алое – отсылка к домашнему фикусу, за которым ухаживал Леон-киллер.

Также на Даше –облегающий топ и шортики телесного цвета. Открытое белье очень выгодно подчеркивает спортивную фигуру украинской исполнительницы.

Кроме того, певица очень забавно подписала новый снимок, обращаясь ко всем своим хейтерам.

"Патентую новый свой хештег: #прежде чем написать комментарий посмотри на себя в зеркало", - написала Даша.

Даша Астафьева в образе Матильды из фильма "Леон" (фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики певицы пришли в восторг от такого интересного образа своей любимицы.

"Где твой Леон?" – улыбается jeka_skif.

"Алое – зачет", - смеется tamaraguseinova.

"Матильда продолжение", - пишет kovalevaja.

"Великолепная форма", - хвалит ejevikakondratuk.

"Фигура роскошная", - восхищается yanuska_rodina.

Скриншот комментариев: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее Астафьева порадовала своих поклонников живим исполнением своего хита - песни "Управляй мной".

Подчеркнем, что премьера песни "Управляй мной" состоялась еще в ноябре 2015 года. Музыку и слова записал Роман Бабенко.

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