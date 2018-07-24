"Даша киллер": Астафьева в образе героини фильма "Леон" похвасталась идеальной фигурой

Астафьева показала удачный косплей на героиню культового фильма 90-х
Исполнительница Даша Астафьева решила примерить достаточно оригинальный образ. Так, украинская певица опубликовала на своей instagram-страничке фото, на котором она косплеит на героиню фильма "Леон" – девочку-подростка Матильду.
В образе Астафьевой легко "читаются" характерные черты культовой героини "Леона" – черные волосы с короткой стрижкой каре, круглые солнцезащитные очки. Также в руках Астафьева держит вазон с алое – отсылка к домашнему фикусу, за которым ухаживал Леон-киллер.
Также на Даше –облегающий топ и шортики телесного цвета. Открытое белье очень выгодно подчеркивает спортивную фигуру украинской исполнительницы.
Кроме того, певица очень забавно подписала новый снимок, обращаясь ко всем своим хейтерам.
"Патентую новый свой хештег: #прежде чем написать комментарий посмотри на себя в зеркало", - написала Даша.
Даша Астафьева в образе Матильды из фильма "Леон" (фото: instagram.com/da_astafieva)
Подписчики певицы пришли в восторг от такого интересного образа своей любимицы.
"Где твой Леон?" – улыбается jeka_skif.
"Алое – зачет", - смеется tamaraguseinova.
"Матильда продолжение", - пишет kovalevaja.
"Великолепная форма", - хвалит ejevikakondratuk.
"Фигура роскошная", - восхищается yanuska_rodina.
Скриншот комментариев: instagram.com/da_astafieva
Напомним, ранее Астафьева порадовала своих поклонников живим исполнением своего хита - песни "Управляй мной".
Подчеркнем, что премьера песни "Управляй мной" состоялась еще в ноябре 2015 года. Музыку и слова записал Роман Бабенко.
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