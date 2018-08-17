День рождения Кузьмы Скрябина: 10 самых крутых каверов на песни "добряка"

17 августа светлому, отзывчивому и гениальному музыканту, Человеку с большой буквы исполнилось бы 50 лет
17 августа 2018 года легендарному Андрею Кузьменко исполнилось бы 50 лет.
Все украинцы помнят лидера группы "Скрябин" жизнерадостным и талантливым человеком. Невозможно даже представить, как бы развивалась украинская культура, если бы в ней не было этого непревзойденного музыканта, автора песен, продюсера и актера, главного "добряка" отечественной музыки.
Творчество Кузьмы стало катализатором для не одного поколения украинских музыкантов. Его песни завораживали, окрыляли и вдохновляли будущих звезд. Да и сам Андрей помогал начинающим артистам пробиться к большим концертным площадкам, помогал им быть услышанными.
В честь юбилея Андрея Кузьменко Styler собрал 10 самых крутых кавер-версий его композиций, которые навсегда останутся жить в наших сердцах.
KAZKA - Мовчати
KAZKA - Мовчати
O.Torvald - L.V.
O.Torvald - L.V.
Антитіла - Люди, як кораблі
Антитіла - Люди, як кораблі
Андрей Кузьменко повлиял и на украинский хип-хоп.
Кашляючий Ед - Шось зимно
Кашляючий Ед - Шось зимно
Pianoбой - Шампанські очі
Pianoбой - Шампанські очі
Піккардійська Терція - Шукав свій дім
Піккардійська Терція - Шукав свій дім
Хит "Спи собі сама" под бандуру - это нечто!
B&B Project - Спи собі сама
B&B Project - Спи собі сама
Марина Круть - Спи собі сама
Марина Круть - Спи собі сама
DZIDZIO - Старі фотографії
Для группы DZIDZIO Андрей Кузьменко открыл путь к шоу-бизнесу, именно с его легкой руки в 2009 году ребята начали делать свои первые шаги. Михаил Хома постоянно называет Кузьму своей "первой учительницей" и не перестает благодарить его на всех своих концертах.
DZIDZIO - Старі фотографії
Віктор Павлік - Соло
Віктор Павлік - Соло
А вот так звучат самые известные хиты Кузьмы в исполнении грузинского коллектива Geo Folk Tour:
Скрябін у грузинському звучанні - Geo Folk Tour
Напомним, что "Укрпочта" выпустит марку с Кузьмой Скрябиным к его юбилею.