"Укрпочта" выпустит марку с Кузьмой Скрябиным к юбилею его дня рождения

Коллаж (РБК-Украина)

17 августа Кузьме могло исполниться 50 лет

Государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" презентует новую почтовую марку "Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)" с изображением певца. Об этом сообщается на сайте самого предприятия.

Спецгашение марки, на которой представлено оттиск подписи артиста, произойдет 17 августа в Киеве на Главпочтамте и на родине музыканта – во Львове, на почтамте.

Выпуск марки реализовано при поддержке ООО "Кузьма Скрябин" , родителей и супруги певца. Основой для марки стала фотография Кузьмы, которую сделала Алена Божко.

Фото: марка с Кузьмой (ukrposhta.ua)

Всего выпущено 130 тысяч экземпляров. Номинал составляет 9 гривен. Марку можно будет купить в любом отделении "Укрпочты".

Напомним, Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года в городе Самбор, что во Львовской области. Он записал 20 студийных альбомов, почти 70 клипов, организовал собственное интернет-радио, написал несколько книжек.

2 февраля 2015 года он погиб в автокатастрофе возле села Лозуватка Днепровской области. Автомобиль Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-53, перевозившим молоко. Андрей Кузьменко погиб на месте происшествия от полученных травм.

Напомним, канал "Украина" и "Радио Свобода" готовят спецпроект ко дню рождения Кузьмы Скрябина. 17 августа канал покажет спецпроект "Кузьма. Недосказанное" о малоизвестных страницах жизни артиста.

Также мы писали о том, что 13 сентября состоится всеукраинская премьера полнометражного игрового фильма "Місто, в якому не ходять гроші", снятого по мотивам одноименной повести музыканта и писателя Андрея Кузьменко.

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