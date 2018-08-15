"Місто, в якому не ходять гроші": трейлер фильма по повести Андрея Кузьменко

Кадр из видео

Художественный фильм выйдет на большие экраны уже 13 сентября

13 сентября состоится всеукраинская премьера полнометражного игрового фильма "Місто, в якому не ходять гроші", снятого по мотивам одноименной повести музыканта и писателя Андрея Кузьменко.

По жанру картина является драмой с элементами фантасмагории и триллера.

Главная героиня фильма - Алиса, и на ее долю выпадает опасное путешествие в особую "страну чудес".

"Алиса переживает один из самых тяжелых периодов своей жизни: уволили с работы, парень ушел к другой, она во всем разочарована и не понимает, как жить дальше. Слоняясь по квартире, находит какой-то билет на поезд. Происхождение билета неизвестно, указанная в нем станция - тоже. Но Алиса решает, что это знак, и отправляется в таинственное путешествие", - говорится в аннотации к трейлеру.

Трейлер к фильму "Місто, в якому не ходять гроші"

Добавим, что в "Місто, в якому не ходять гроші" не звучат песни группы "Скрябин". При этом, за кадром можно услышать голос Андрея Кузьменко как рассказчика.

Напомним, что 15 сентября на "Арене Львов" состоится большой концерт, посвященный 50-летию Андрея Кузьменко.