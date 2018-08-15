"Місто, в якому не ходять гроші": трейлер фільму за повістю Андрія Кузьменка

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Художній фільм вийде на великі екрани вже 13 вересня

13 вересня відбудеться всеукраїнська прем'єра повнометражного ігрового фільму "Місто, в якому не ходять гроші", знятого за мотивами однойменної повісті музиканта та письменника Андрія Кузьменка.

За жанром картина є драмою з елементами фантасмагорії і трилера.

Головна героїня фільму - Аліса, і на її частку випадає небезпечна подорож в особливу "країну чудес".

"Аліса переживає один із найтяжчих періодів свого життя: звільнили з роботи, хлопець пішов до іншої, вона в усьому розчарована і не розуміє, як жити далі. Тиняючись квартирою, знаходить якийсь квиток на потяг. Походження квитка невідоме, вказана в ньому станція - теж. Але Аліса вирішує, що це знак і відправляється у таємничу подорож", - йдеться в анотації до трейлеру.

Трейлер до фільму "Місто, в якому не ходять гроші"

Додамо, що в "Місто, в якому не ходять гроші" не звучать пісні групи "Скрябін". При цьому, за кадром можна почути голос Андрія Кузьменка як оповідача.

Нагадаємо, що 15 вересня на "Арені Львів" відбудеться великий концерт, присвячений 50-річчю Андрія Кузьменка.