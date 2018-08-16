"Укрпошта" випустить марку з Кузьмою Скрябіним до ювілею дня його народження

Колаж (РБК-Україна)

17 серпня Кузьмі могло виповнитися 50 років

Державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" презентує нову поштову марку "Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)" із зображенням співака. Про це повідомляється на сайті самого підприємства.

Спецпогашення марки, на якій представлено відбиток підпису артиста, відбудеться 17 серпня в Києві на Головпоштамті і на батьківщині музиканта – у Львові, на поштамті.

Випуск марки реалізовано за підтримки ТОВ "Кузьма Скрябін" , батьків і дружини співака. Основою для марки стала фотографія Кузьми, яку зробила Олена Божко.

Фото: марка з Кузьмою (ukrposhta.ua)

Всього випущено 130 тисяч примірників. Номінал становить 9 гривень. Марку можна буде купити в будь-якому відділенні "Укрпошти".

Нагадаємо, Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року в місті Самбір, що на Львівщині. Він записав 20 студійних альбомів, майже 70 кліпів, організував власне інтернет-радіо, написав кілька книжок.

2 лютого 2015 року він загинув в автокатастрофі біля села Лозуватка Дніпровської області. Автомобіль Toyota Sequoia, за кермом якого був співак, зіткнувся з вантажним автомобілем ГАЗ-53, який перевозив молоко. Андрій Кузьменко загинув на місці пригоди від отриманих травм.

Нагадаємо, канал "Україна" і "Радіо Свобода" готують спецпроект до дня народження Кузьми Скрябіна. 17 серпня канал покаже спецпроект "Кузьма. Недомовлене" про маловідомі сторінки життя артиста.

Також ми писали про те, що 13 вересня відбудеться всеукраїнська прем'єра повнометражного ігрового фільму "Місто, в якому не ходять гроші", знятого за мотивами однойменної повісті музиканта та письменника Андрія Кузьменка.

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