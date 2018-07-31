День рождения Олега Винника: песни для "вовчиць", невест и Нино

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Styler собрал для вас топ-5 суперхитов Олега Винника - звездного именинника, пленившего своими песнями тысячи украинок

31 июля Олег Винник, который признался в любви Украине в новой песне, отмечает свой 45-й день рождения. По такому случаю тысячи украинцев желают секс-символу нашей эстрады ярких, долгих творческих лет, неиссякаемой энергии, благополучия, счастливых мгновений и новых суперхитов.

Видео: РБК-Украина

Styler присоединяется ко всем наилучшим пожеланиям и предлагает нам всем вместе насладиться самыми яркими песнями Олега Анатольевича.

"Вовчиця" - одно из самых знаковых произведений не только в творческом багаже Винника, но и во всей украинской культуре. Тяжело найти человека, который бы не слышал этот шедевр.

Видео: youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК

Еще один культовый хит Олега. Признайтесь, вам ведь интересно: с кем же Нино пьет вино? Мы знаем, что вам это не все равно!

Видео: youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК

Самая счастливая песня в репертуаре маэстро. Мы хотели бы применить слова из этой композиции к вам, наши любимые читатели:

Большего нам и не надо,

Только бы вы были рядом!

Сердце любовь наполняет,

Счастья много не бывает.

Стройте дома с беседками, пусть вас будет не видно за детками, блистайте алмазами, празднуйте столетия, наполняйте свои сердца любовью и знайте свое счастье в лицо!

Видео: youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК

После прослушивания этой песни аж жениться захотелось! И чтобы ангел подхватил слезинку хрустальную и запел песню венчальную. Серьезно, "Здравствуй, невеста" давно уже стала гимном любой украинской свадьбы.

Видео: youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК

Автор этого текста о лучших треках Олега Винника міг би прожити на хлібі й воді, в пустелі, чи в горах, віддавшись меті, без гаджетів, кави, комфорту, тепла, без брендових лахів, без кола і двора. Но не смог бы жить без этой песни!

Видео: youtube.com/ОЛЕГ ВИННИК

Ранее кумир многих украинок рассказал, как будет праздновать юбилей. В частности, Винник отметил, что никогда не готовится к своему дню рождения, при этом старается отдохнуть "скромно, но качественно".

"Слава Богу, у меня есть друзья и родные, которые ценят этот день и дают мне понять, что он важен. Иногда до слез приятно, когда понимаешь, что о тебе кто-то думает", - отметил Винник.

Также совсем недавно Винник откровенно рассказал, как относится к своему возрасту.