День рождения Регины Тодоренко: жизненные советы известной путешественницы

С самого детства было понятно, что жизнь талантливой девочки будет связана с творчеством и креативом

Регина Тодоренко отмечает свое 28-летие сегодня, 14 июня. Молодая и талантливая одесситка к этому моменту успела стать известной телеведущей, автором песен, засветиться в нескольких громких шоу. Не обошлось без скандалов и сплетен. Чего стоит все еще неутихающие "поговорки" о беременности Регины Тодоренко.

Однако наиболее примечательным было участие Тодоренко в популярном шоу "Орел и Решка", где она была практически несменной ведущей с 2013 по конец 2017 года. За это время Регина успела посетить 105 стран! И в итоге стать одной из самых популярных тревел-блогеров Украины. Кстати, Регина стала первой в истории женщиной теле-путешественницей, совершившей беспрерывную кругосветку (8 месяцев во время 12-го сезон "Орла и Решки").

Даже после ухода с "Орла и Решки" Регина продолжает открывать для себя мир (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В честь дня рождения известной путешественницы и телеведущей STYLER решил вспомнить нашу беседу с Региной Тодоренко. Отметим, что во время встречи именно нашему ресурсу Регина дала свое последнее интервью в качестве ведущей "Орла и Решки". Делимся самыми яркими цитатами и советами известной украинки.

Жизненные советы и яркие цитаты Регины Тодоренко:

Я уже "пенсионерка" путешествий!

Считаю, что лучше постепенно, по чуть-чуть достигать своей цели . Мне кажется, что в таком случае человек становится более упорным, целеустремленным, развитым.

. Мне кажется, что в таком случае человек становится более упорным, целеустремленным, развитым. Конечно же, не буду лукавить и говорить, мол, я совсем отказываюсь от денег. Просто родись я в богатой семье, это была бы уже определенная пройденная ступень. То есть я бы не начинала с самого начала и к чему-то пришла бы быстрее.

Даже не могу сказать, где сегодня мой дом. Если судить по прописке, то в Одессе. А вообще - где мои чемоданы, там и мой дом .

. В Колумбию, Сальвадор, Гондурас я бы еще вернулась, чтобы почувствовать контраст. Чем больше контраста чувствуешь, тем больше понимаешь, как неплохо ты живешь. А вот как раз если поедешь в Гондурас или Бангладеш, то моментально это поймешь.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

В жизни нужно ценить жизнь! Хочется попросить людей, чтобы они ценили каждую прожитую минуту. Мы так часто не замечаем, как проживаем дни. Утром пошла на работу, вернулась домой, где-то с подругами посидела - и уснула. Хочется, чтобы человек мог себе позволить сделать больше.

Хочется попросить людей, чтобы они ценили каждую прожитую минуту. Мы так часто не замечаем, как проживаем дни. Утром пошла на работу, вернулась домой, где-то с подругами посидела - и уснула. Хочется, чтобы человек мог себе позволить сделать больше. Мне очень нравится один законопроект в Новой Зеландии. Там хотят учредить не пяти-, а четырехдневную рабочую неделю. Они к этому стремятся. Хотят чтобы три дня люди оставляли для семьи, для себя, собственного развития. Это очень круто!

Часто сравниваю жизнь с кардиограммой. По сути, это и есть жизнь: пики, падения, снова на вершине, потом идет спад. И хорошо когда так. Потому что прямая линия - это смерть .

По сути, это и есть жизнь: пики, падения, снова на вершине, потом идет спад. И хорошо когда так. . "Орел и Решка" – это такой проект, в котором я играла саму себя. Я вот такая и в жизни… Я ни в коем случае не брошу путешествия. Просто буду путешествовать в рамках своей семьи, с близкими родными.

Первая часть интервью с Региной Тодоренко. О главной ценности в жизни, опасных моментах в "Орле и Решке", кулинарных экспериментах (видео: YouTube/STYLER.rbc.ua)

ТОП-5 лайфхаков для путешественников от Регины Тодоренко, специально для STYLER:

Отправляясь в путешествие, берите с собой алоэ. Это растение на все случаи жизни. Помогает при ожогах, успокаивает кожу, помогает от сыпи. И вообще это практически панацея.

Это растение на все случаи жизни. Помогает при ожогах, успокаивает кожу, помогает от сыпи. И вообще это практически панацея. Не перегружайте чемодан. Конечно, воспользуйтесь всемирно известным способом скручивать одежду рулончиками для экономии места. Но лучше всего использовать герметичные пакеты. А еще лучше - сложить чемодан и половину из него выложить.

Конечно, воспользуйтесь всемирно известным способом скручивать одежду рулончиками для экономии места. Но лучше всего использовать герметичные пакеты. А еще лучше - сложить чемодан и половину из него выложить. Пользуйтесь разными приложениями для покупки билетов. А еще по всему миру действует очень полезная платформа Airbnb, с помощью которой можно заказывать недорогие апартаменты.

А еще по всему миру действует очень полезная платформа Airbnb, с помощью которой можно заказывать недорогие апартаменты. Девушкам, чтобы сохранить свежесть, советую пить много воды . Особенно если много летаете. Если это большая смена часовых поясов, то я принимаю иногда глицин, чтобы быстро адаптироваться.

. Особенно если много летаете. Если это большая смена часовых поясов, то я принимаю иногда глицин, чтобы быстро адаптироваться. Ешьте много фруктов. А еще я пользуюсь корейскими гидрогелевыми масками. Это лучшее, что может быть в самолете. Кожа выглядит отлично.

Регина Тодоренко: биография

Регина Тодоренко с мамой Ириной (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Известная сегодня украинская телеведущая родилась 14 июня 1990 года в Одессе. С самого детства родители девочки всячески развивали ее таланты. В школе она посещала театр "Балаганчик", где часто получала главные роли, готовила сольные выступления. Также маленькая Регина активно занималась вокалом, ходила на танцы.

Сегодня Тодоренко - популярная телеведущая (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Удивительно, что после настолько всестороннего творческого развития после окончания 22-й школы в родном городе Тодоренко вдруг поступила в Одесский национальный морской университет на факультет транспортных технологий и систем. И все, пусть и не совсем вовремя, но Регина поняла, что это "не ее". Вскоре Тодоренко покинула стены университета и поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств, факультет шоу-бизнеса и режиссуры. В 2013 году она получила диплом магистра театрального искусства.

Регина Тодоренко на "Фабрике звезд-2" - "Да, босс"

С 2007 году Регина Тодоренко принялась за реализацию творческих амбиций. Последовало участие в талант-шоу "Фабрика звезд-2". После проекта Наталья Могилевская предложила Регине стать одной из солисток группы Real O. В 2014 году контракт окончился и Тодоренко занялась сольной карьерой. Так, она писала песни себе и выступала автором для известных исполнителей (София Ротару, Наталья Могилевская, Виталий Козловский и другие).

REAL O - "Платье"

С 2013 году Регина стала ведущей шоу "Орел и Решка". И понеслась… Головокружительное развитие карьеры, популярность, развитие персонального блога в сети Іnstagram.

В 2016 вышел ее дебютный альбом "Fire". В 2017 Тодоренко сыграла главную роль в театральной постановке "Заложи жену в ломбард".

После ухода из "Орла и Решки" Регина стала ведущей бьюти-шоу "Мейкаперы" на российском телеканале "Пятница". А с 2018 года – телеведущей музыкального шоу "Голос улиц".

Сегодня Регина активно работает на своим авторским миднайт-шоу.

Регина Тодоренко: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)