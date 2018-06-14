День рождения Регины Тодоренко: жизненные советы известной путешественницы

С самого детства было понятно, что жизнь талантливой девочки будет связана с творчеством и креативом
Регина Тодоренко отмечает свое 28-летие сегодня, 14 июня. Молодая и талантливая одесситка к этому моменту успела стать известной телеведущей, автором песен, засветиться в нескольких громких шоу. Не обошлось без скандалов и сплетен. Чего стоит все еще неутихающие "поговорки" о беременности Регины Тодоренко.
Однако наиболее примечательным было участие Тодоренко в популярном шоу "Орел и Решка", где она была практически несменной ведущей с 2013 по конец 2017 года. За это время Регина успела посетить 105 стран! И в итоге стать одной из самых популярных тревел-блогеров Украины. Кстати, Регина стала первой в истории женщиной теле-путешественницей, совершившей беспрерывную кругосветку (8 месяцев во время 12-го сезон "Орла и Решки").
Даже после ухода с "Орла и Решки" Регина продолжает открывать для себя мир (фото: instagram.com/reginatodorenko)
В честь дня рождения известной путешественницы и телеведущей STYLER решил вспомнить нашу беседу с Региной Тодоренко. Отметим, что во время встречи именно нашему ресурсу Регина дала свое последнее интервью в качестве ведущей "Орла и Решки". Делимся самыми яркими цитатами и советами известной украинки.
Жизненные советы и яркие цитаты Регины Тодоренко:
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Первая часть интервью с Региной Тодоренко. О главной ценности в жизни, опасных моментах в "Орле и Решке", кулинарных экспериментах (видео: YouTube/STYLER.rbc.ua)
ТОП-5 лайфхаков для путешественников от Регины Тодоренко, специально для STYLER:
Регина Тодоренко: биография
Регина Тодоренко с мамой Ириной (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Известная сегодня украинская телеведущая родилась 14 июня 1990 года в Одессе. С самого детства родители девочки всячески развивали ее таланты. В школе она посещала театр "Балаганчик", где часто получала главные роли, готовила сольные выступления. Также маленькая Регина активно занималась вокалом, ходила на танцы.
Сегодня Тодоренко - популярная телеведущая (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Удивительно, что после настолько всестороннего творческого развития после окончания 22-й школы в родном городе Тодоренко вдруг поступила в Одесский национальный морской университет на факультет транспортных технологий и систем. И все, пусть и не совсем вовремя, но Регина поняла, что это "не ее". Вскоре Тодоренко покинула стены университета и поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств, факультет шоу-бизнеса и режиссуры. В 2013 году она получила диплом магистра театрального искусства.
Регина Тодоренко на "Фабрике звезд-2" - "Да, босс"
С 2007 году Регина Тодоренко принялась за реализацию творческих амбиций. Последовало участие в талант-шоу "Фабрика звезд-2". После проекта Наталья Могилевская предложила Регине стать одной из солисток группы Real O. В 2014 году контракт окончился и Тодоренко занялась сольной карьерой. Так, она писала песни себе и выступала автором для известных исполнителей (София Ротару, Наталья Могилевская, Виталий Козловский и другие).
REAL O - "Платье"
С 2013 году Регина стала ведущей шоу "Орел и Решка". И понеслась… Головокружительное развитие карьеры, популярность, развитие персонального блога в сети Іnstagram.
В 2016 вышел ее дебютный альбом "Fire". В 2017 Тодоренко сыграла главную роль в театральной постановке "Заложи жену в ломбард".
После ухода из "Орла и Решки" Регина стала ведущей бьюти-шоу "Мейкаперы" на российском телеканале "Пятница". А с 2018 года – телеведущей музыкального шоу "Голос улиц".
Сегодня Регина активно работает на своим авторским миднайт-шоу.
Регина Тодоренко: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)