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День рождения Регины Тодоренко: жизненные советы известной путешественницы

STYLERЗвёзды        14.06.2018 - 11:12
Регина Тодоренко (коллаж STYLER.rbc.ua)
Регина Тодоренко (коллаж STYLER.rbc.ua)

С самого детства было понятно, что жизнь талантливой девочки будет связана с творчеством и креативом

Регина Тодоренко отмечает свое 28-летие сегодня, 14 июня. Молодая и талантливая одесситка к этому моменту успела стать известной телеведущей, автором песен, засветиться в нескольких громких шоу. Не обошлось без скандалов и сплетен. Чего стоит все еще неутихающие "поговорки" о беременности Регины Тодоренко.

Однако наиболее примечательным было участие Тодоренко в популярном шоу "Орел и Решка", где она была практически несменной ведущей с 2013 по конец 2017 года. За это время Регина успела посетить 105 стран! И в итоге стать одной из самых популярных тревел-блогеров Украины. Кстати, Регина стала первой в истории женщиной теле-путешественницей, совершившей беспрерывную кругосветку (8 месяцев во время 12-го сезон "Орла и Решки").

Регина Тодоренко день рождения

Даже после ухода с "Орла и Решки" Регина продолжает открывать для себя мир (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В честь дня рождения известной путешественницы и телеведущей STYLER решил вспомнить нашу беседу с Региной Тодоренко. Отметим, что во время встречи именно нашему ресурсу Регина дала свое последнее интервью в качестве ведущей "Орла и Решки". Делимся самыми яркими цитатами и советами известной украинки.

Жизненные советы и яркие цитаты Регины Тодоренко:

  • Я уже "пенсионерка" путешествий!
  • Считаю, что лучше постепенно, по чуть-чуть достигать своей цели. Мне кажется, что в таком случае человек становится более упорным, целеустремленным, развитым.
  • Конечно же, не буду лукавить и говорить, мол, я совсем отказываюсь от денег. Просто родись я в богатой семье, это была бы уже определенная пройденная ступень. То есть я бы не начинала с самого начала и к чему-то пришла бы быстрее. 
  • Даже не могу сказать, где сегодня мой дом. Если судить по прописке, то в Одессе. А вообще - где мои чемоданы, там и мой дом.
  • В Колумбию, Сальвадор, Гондурас я бы еще вернулась, чтобы почувствовать контраст. Чем больше контраста чувствуешь, тем больше понимаешь, как неплохо ты живешь. А вот как раз если поедешь в Гондурас или Бангладеш, то моментально это поймешь.

Шоу Регины Тодоренко

Фото: instagram.com/reginatodorenko

  • В жизни нужно ценить жизнь! Хочется попросить людей, чтобы они ценили каждую прожитую минуту. Мы так часто не замечаем, как проживаем дни. Утром пошла на работу, вернулась домой, где-то с подругами посидела - и уснула. Хочется, чтобы человек мог себе позволить сделать больше.
  • Мне очень нравится один законопроект в Новой Зеландии. Там хотят учредить не пяти-, а четырехдневную рабочую неделю. Они к этому стремятся. Хотят чтобы три дня люди оставляли для семьи, для себя, собственного развития. Это очень круто!
  • Часто сравниваю жизнь с кардиограммой. По сути, это и есть жизнь: пики, падения, снова на вершине, потом идет спад. И хорошо когда так. Потому что прямая линия - это смерть.
  • "Орел и Решка" – это такой проект, в котором я играла саму себя. Я вот такая и в жизни… Я ни в коем случае не брошу путешествия. Просто буду путешествовать в рамках своей семьи, с близкими родными.

Первая часть интервью с Региной Тодоренко. О главной ценности в жизни, опасных моментах в "Орле и Решке", кулинарных экспериментах (видео: YouTube/STYLER.rbc.ua)

ТОП-5 лайфхаков для путешественников от Регины Тодоренко, специально для STYLER:

  • Отправляясь в путешествие, берите с собой алоэ. Это растение на все случаи жизни. Помогает при ожогах, успокаивает кожу, помогает от сыпи. И вообще это практически панацея.
  • Не перегружайте чемодан. Конечно, воспользуйтесь всемирно известным способом скручивать одежду рулончиками для экономии места. Но лучше всего использовать герметичные пакеты. А еще лучше - сложить чемодан и половину из него выложить.
  • Пользуйтесь разными приложениями для покупки билетов. А еще по всему миру действует очень полезная платформа Airbnb, с помощью которой можно заказывать недорогие апартаменты.
  • Девушкам, чтобы сохранить свежесть, советую пить много воды. Особенно если много летаете. Если это большая смена часовых поясов, то я принимаю иногда глицин, чтобы быстро адаптироваться.
  • Ешьте много фруктов. А еще я пользуюсь корейскими гидрогелевыми масками. Это лучшее, что может быть в самолете. Кожа выглядит отлично.

Регина Тодоренко: биография

Регина Тодоренко с мамой

Регина Тодоренко с мамой Ириной (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Известная сегодня украинская телеведущая родилась 14 июня 1990 года в Одессе. С самого детства родители девочки всячески развивали ее таланты. В школе она посещала театр "Балаганчик", где часто получала главные роли, готовила сольные выступления. Также маленькая Регина активно занималась вокалом, ходила на танцы.

Регина Тодоренко

Сегодня Тодоренко - популярная телеведущая (фото: instagram.com/reginatodorenko) 

Удивительно, что после настолько всестороннего творческого развития после окончания 22-й школы в родном городе Тодоренко вдруг поступила в Одесский национальный морской университет на факультет транспортных технологий и систем. И все, пусть и не совсем вовремя, но Регина поняла, что это "не ее". Вскоре Тодоренко покинула стены университета и поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств, факультет шоу-бизнеса и режиссуры. В 2013 году она получила диплом магистра театрального искусства.

Регина Тодоренко на "Фабрике звезд-2" - "Да, босс" 

С 2007 году Регина Тодоренко принялась за реализацию творческих амбиций. Последовало участие в талант-шоу "Фабрика звезд-2". После проекта Наталья Могилевская предложила Регине стать одной из солисток группы Real O. В 2014 году контракт окончился и Тодоренко занялась сольной карьерой. Так, она писала песни себе и выступала автором для известных исполнителей (София Ротару, Наталья Могилевская,  Виталий Козловский и другие).

REAL O - "Платье"

С 2013 году Регина стала ведущей шоу "Орел и Решка". И понеслась… Головокружительное развитие карьеры, популярность, развитие персонального блога в сети Іnstagram.

В 2016 вышел ее дебютный альбом "Fire". В 2017 Тодоренко сыграла главную роль в театральной постановке "Заложи жену в ломбард".

После ухода из "Орла и Решки" Регина стала ведущей бьюти-шоу "Мейкаперы" на российском телеканале "Пятница". А с 2018 года – телеведущей музыкального шоу "Голос улиц".

Сегодня Регина активно работает на своим авторским миднайт-шоу. 

Регина Тодоренко: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua) 

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Теги: Регина Тодоренко
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