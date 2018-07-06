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"Душа живет только дома": известный украинский режиссер рассказал, почему никогда не принял бы жизнь эмигранта

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 16:07
Фото: Любомир Левицкий (предоставлено автором)
Фото: Любомир Левицкий (предоставлено автором)

Любомир Левицкий пытается строить кинобизнес в Америке, но совместно с Украиной

Уже около семи месяцев известный украинский режиссер Любомир Левицкий живет в Лос-Анджелесе: там он работает над полнометражным фильмом "Скелет в Шкафу". Любомир – единственный украинец в команде.

Режиссер поставил себе амбициозную задачу: построить своеобразный мост между Украиной и США, а работа над фильмом "Скелет в Шкафу" должна стать первым шагом к рабочему диалогу между странами.

При этом оставаться жить в США он не собирается. Любомир планирует вернуться в Украину. Об этом режиссер рассказал в эксклюзивном интервью для Styler.

"Мне не бы не хотелось жить в Америке постоянно. Есть очень хорошая формула для всех людей из киноиндустрии. Это формула 50 на 50: пытаться строить кинобизнес в Америке, строить его с Украиной. Но лучше жить при этом дома. Во-первых, тогда вы будете сохранять свою аутентичность, вы будете другим. Вы не станете американцем. Потому что как только вы станете американцем, вы автоматически смешаетесь со всей массой и потеряете себя. Это важно с психологической точки зрения", - говорит Левицкий.

Фото: Любомир Левицкий (предоставлено автором)

Во-вторых, по словам режиссера, в Америке очень сложная социальная жизнь.

"Здесь люди вроде очень хорошие, очень общительные, на улице перед вами как будто и сто раз извинятся. Культура – на высшем уровне! Но понятие дружбы, понятие отношений, которые есть у нас, отсутствуют. Поэтому я очень скучаю за своими друзьями, уже очень хочется домой, хочется всех увидеть", - сказал Любомир Левицкий.

По его словам, об эмиграции в Америку в его случае речь не идет.

"Я бы сказал, душа живет только дома. И полноценным человеком можно быть, только живя дома. Иначе вы будете всю жизнь чувствовать себя эмигрантом. Жизнь эмигранта, поверьте, не очень сладкая. Я встречаю много украинцев, которые здесь живут. И они далеко несчастливые люди. И я бы не хотел эмигрировать. Я не смогу принять жизнь эмигранта, я не хотел бы променять свой паспорт с тризубчиком на паспорт с орлом. Я и в Киеве всегда помню, что я - “франковский парень”.

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Ранее Любомир Левицкий рассказал об украинском кино, эмигрантах и жизни в США.

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Теги: кино, режиссер
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