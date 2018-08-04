"Если уж идти, то в президенты": Усик сообщил о сроках окончания боксерской карьеры

Александр Усик (фото: РБК-Украина)

Спортсмен сообщил, что еще какое-то время он еще планирует оставаться на ринге

Недавно Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу. С тех пор, как отмечает спортсмен, в его жизни появилось еще больше пресс-конференций и интервью. Так, в одном из своих выступлений на телеканале "112 Украина" боксер заявил, что планирует завершить спортивную карьеру в перспективе ближайших семи лет.

Отвечая на вопрос журналист, Александр Усик прокомментировал свои планы относительно боксерской карьеры простыми словами: "Ближайшая перспектива – это семь лет. Побоксировать еще надо, позаниматься, порадоваться. Еще ряд вопросов есть, которые надо закрыть. Мне нравится это. Если я этого не делаю, мне трудно становится. Если я не боксирую какое-то время, мне чего-то не хватает. Мне это нужно. Когда у меня не будет этого ощущения, того, что меня это несет, "прет", кураж, как только я почувствую, что его нет, то все"

Так же на передаче у Александра спрашивали, не настроен ли он пойти в политику. Но боксер сказал, что ему это не интересно, и что он не собирается разочаровывать своих фанатов, и в шутку добавил: "Если уж идти, то в президенты идти... Но я молодой, мне нельзя еще. Я еще боксирую".

Кстати, недавно Усик сделал интересное признание – он рассказал, что пишет стихи, а еще спортсмен рассказал, о том, что хотел бы, чтобы его дети выбрали себе в будущем профессию самостоятельно.

Также ранее мы писали о том, как Александр Усик отреагировал на сделанное ему предложение о смене гражданства.

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