"Мне не нужно много паспортов": Усик резко ответил на предложение сменить гражданство (видео)

Фото: Александр Усик (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спортсмен признался, что у него "все есть"

Популярный украинский спортсмен и боксер Александр Усик резко отказался от каких-либо предложений о смене гражданства. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украины".

"Мне никто никогда не предлагал сменить гражданство. И если бы мне даже предложили… Я же украинец. Зачем мне менять гражданство? У меня есть страна, есть паспорт, дом. У меня все есть. Мне не нужно много паспортов. Я и с украинским могу ездить везде и делаю это. Мне не нужно никакое другое гражданство, кроме моего", - сказал он.

Обратим внимание, что ранее один из депутатов РФ высказал свои намерения о предоставлении Усика паспорта РФ.

Видео: Александр Усик о гражданстве (Youtube-канал/112 Украина)

Кстати, украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, который встречался недавно с журналистами, рассказал о том, как он воспринял свой титул чемпиона и признался, что написал стихотворение.

Как сообщалось, Усик рассказал, хочет ли видеть своих детей в политике.

Также, мы ранее писали о том, что боксер ответил на критику в СМИ и соцсетях и похвалил Крестный ход.

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