"Мені не потрібно багато паспортів": Усик різко відповів на пропозицію змінити громадянство (відео)

Фото: Олександр Усик (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спортсмен зізнався, що у нього "все є"

Популярний український спортсмен і боксер Олександр Усик різко відмовився від будь-яких пропозицій щодо зміни громадянства. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 України".

"Мені ніхто ніколи не пропонував змінити громадянство. І якщо б мені навіть запропонували... Я ж українець. Навіщо мені міняти громадянство? У мене є країна, є паспорт, будинок. У мене все є. Мені не потрібно багато паспортів. Я і з українським можу їздити скрізь і роблю це. Мені не потрібно ніяке інше громадянство, крім мого", - сказав він.

Звернемо увагу, що раніше один з депутатів РФ висловив свої наміри щодо надання Усику паспорта РФ.

Відео: Олександр Усик про громадянство (Youtube-канал/112 Україна)

До речі, український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, який нещодавно зустрічався з журналістами, розповів про те, як він сприйняв свій титул чемпіона і зізнався, що написав вірш.

Як повідомлялося, Усик розповів, чи хоче бачити своїх дітей в політиці.

Також, ми раніше писали про те, що боксер відповів на критику в ЗМІ і соцмережах і похвалив Хресний хід.

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