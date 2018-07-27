Это Бэнкси? В Киеве заметили граффити знаменитого художника (фото)

Фото: Одна из работ Бэнкси в Париже (instagram.com/banksy)

В столице обнаружили несколько рисунков, похожих на работы загадочного Бэнкси

В Киеве заметили несколько граффити, которые очень напоминают работы знаменитого уличного художника Бэнкси, чье имя остается загадкой. Об одном из рисунков написал блогер Александр Барабошко на своей странице в соцсети Facebook.

"Massive Attack и Robert Del Naja в Киеве… Хм?" - отметил он.

Граффити было обнаружено на улице Жилянской.

Фото: facebook.com/ikrussss

На рисунке изображен неизвестный с логотипом Facebook.

Еще два граффити зафиксировали на столичной электрозаправке на ул. Набережно-Крещатицкой. Причем они подписаны именем Бэнкси, отметили на сайте autogeek.com.ua.

Стоит отметить, что все работы были замечены после концерта популярной британской группы Massive Attack, фронтмен которой - Роберт Дель Ная - по неподтвержденным слухам и является Бэнкси. Нередко граффити таинственного художника появляются в тех местах, где проходят концерты коллектива.

Фото: autogeek.com.ua

Фото: autogeek.com.ua

Фото: autogeek.com.ua

На белой стене рядом с заправкой изображен двуглавый стервятник, у которого вместо голов заправочные пистолеты. А на территории заправки нарисовали мышь, которая считается уже традиционным героем работ Бэнкси.

Скриншот поста (facebook.com/ikrussss)

Кстати, Вакарчук показал фото с участниками британской группы Massive Attack Робертом Дель Наем (также известный как 3D) и Грантом Маршаллом (Daddy G). Коллектив выступил в Киеве 26 июля.

Ранее сообщалось, что знаменитый уличный художник Бэнкси создал серию новых рисунков.

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