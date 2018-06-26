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Знаменитый уличный художник Бэнкси создал серию новых рисунков (фото)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 23:15
Фото: instagram.com/wherethereswalls
Фото: instagram.com/wherethereswalls

Загадочный художник украсил еще несколько стен Парижа скрытым смыслом

Всемирно известный загадочный уличный художник Бэнкси, чьи работы касаются социальных и политических тем, украсил Париж новыми граффити со скрытым смыслом, посвященными проблемам беженцев. Фото соответствующих изображений опубликованы на странице самого художника и пользователя под ником wherethereswalls в соцсети Instagram.

На одном из провокационных рисунков изображена темнокожая девочка, которая наносит розовый трафарет на изображение свастики.

 

Скриншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

По данным СМИ, граффити оперативно зарисовали синей краской, однако фотография рисунка уже опубликована в соцсети.

На другом рисунке Бэнкси изобразил старого мужчину, который протягивает собаке косточку, однако за его спиной в руке пила, а у самого животного отпилена лапа.

Скриншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

Скриншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

 

Скриншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

Скриншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

Скриншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

На другом граффити изображен всадник в красном плаще, который очень напоминает картину Жака Луи Давида "Наполеон на перевале Сен-Бернар".

Скриншот поста (instagram.com/banksy)

Скриншот поста (instagram.com/banksy)

Героями нескольких других работ Бэнкси стали крысы.

Напомним, в США Верховный суд окончательно поддержал антимиграционный указ Трампа.

Всемирный день беженцев. Его значение (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: беженцы, Бэнкси, Париж, Уличные художники
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