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Відомий вуличний художник Бенксі створив серію нових малюнків (фото)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 23:15
Фото: instagram.com/wherethereswalls
Фото: instagram.com/wherethereswalls

Загадковий художник прикрасив ще кілька стін Парижа прихованим змістом

Всесвітньо відомий загадковий вуличний художник Бенксі, чиї роботи стосуються соціальних та політичних тем, прикрасив Париж новими графіті з прихованим змістом, присвяченими проблемам біженців. Фото відповідних зображень опубліковані на сторінці самого художника та користувача під ніком wherethereswalls у соцмережі Instagram.

На одному з провокаційних малюнків зображена темношкіра дівчинка, яка наносить рожевий трафарет на зображення свастики.

За даними ЗМІ, графіті оперативно замалювали синьою фарбою, однак фотографія малюнка вже опублікована в соцмережі.

 

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

На іншому малюнку Бенксі зобразив старого чоловіка, який простягає собаці кістку, проте за його спиною в руці пила, а у самої тварини відпилена лапа.

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

 

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

На іншому графіті зображений вершник у червоному плащі, який дуже нагадує картину Жака Луї Давида "Наполеон на перевалі Сен-Бернар".

Скріншот поста (instagram.com/banksy)

Скріншот поста (instagram.com/banksy)

Героями кількох інших робіт Бенксі стали щури.

Нагадаємо, у США Верховний суд остаточно підтримав антимиграційний указ Трампа.

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Теги: беженцы, Бэнкси, Париж, Уличные художники
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