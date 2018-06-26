Відомий вуличний художник Бенксі створив серію нових малюнків (фото)

Загадковий художник прикрасив ще кілька стін Парижа прихованим змістом

Всесвітньо відомий загадковий вуличний художник Бенксі, чиї роботи стосуються соціальних та політичних тем, прикрасив Париж новими графіті з прихованим змістом, присвяченими проблемам біженців. Фото відповідних зображень опубліковані на сторінці самого художника та користувача під ніком wherethereswalls у соцмережі Instagram.

На одному з провокаційних малюнків зображена темношкіра дівчинка, яка наносить рожевий трафарет на зображення свастики.

За даними ЗМІ, графіті оперативно замалювали синьою фарбою, однак фотографія малюнка вже опублікована в соцмережі.

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

На іншому малюнку Бенксі зобразив старого чоловіка, який простягає собаці кістку, проте за його спиною в руці пила, а у самої тварини відпилена лапа.

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

Скріншот поста (instagram.com/wherethereswalls)

На іншому графіті зображений вершник у червоному плащі, який дуже нагадує картину Жака Луї Давида "Наполеон на перевалі Сен-Бернар".

Скріншот поста (instagram.com/banksy)

Скріншот поста (instagram.com/banksy)

Героями кількох інших робіт Бенксі стали щури.

Нагадаємо, у США Верховний суд остаточно підтримав антимиграційний указ Трампа.

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