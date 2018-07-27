"Это не Настя": Каменских удивила поклонников необычным нарядом (фото)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица приехала на открытие популярного фестиваля

Известная украинская певица Настя Каменских удивила своих поклонников образом, в котором она показалась на открытии международного музыкального фестиваля "Жара", который проходит в столице Азербайджана Баку. Соответствующее фото было опубликовано на странице издания PeopleTalk в Instagram.

"Настя Каменских на открытии фестиваля "Жара" в Баку", - подписана публикация.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/peopletalkru)

Отметим, что многие знаменитости, в том числе Ани Лорак, Анна Седокова, Потап и Надя Дорофеева, также приехали на это мероприятие и уже успели похвастаться новыми снимками.

Тем не менее многим фанатам певицы не очень пришел по душе выбранный ею наряд.

"Одевалась в темноте?", "Ее не узнать", "Странный наряд", "Для меня это не Настя. Настя - это аппетитные сексуальные формы и мега крутые кучеряшки и харизма. А это не Настя. Прости", "Что-то все не то: и наряд, и прическа", - написали они в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/peopletalkru)

Хотя нашлись и те, кто оценил образ Насти: "Преобразилась круто", "Классный образ", "Этот наряд ее полнит, а так красотка".

Напомним, известная украинская певица, супруга композитора Константина Меладзе и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева снялась топлес для рекламы.

Также мы писали о том, что Каменских потрясла словами про Украину на Юрмале. Она призналась, что Украина является "безумно талантливой" страной.

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