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Звезда "Теории большого взрыва" срочно госпитализирована сразу после замужества

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 17:16
Фото: Кейли Куоко (instagram.com/normancook)
Фото: Кейли Куоко (instagram.com/normancook)

Актриса попала в больницу во время медового месяца

Известная американская актриса Кейли Куоко, которая многим известна по роли Пенни в популярном сериале "Теория большого взрыва", попала в больницу вскоре после своей свадьбы. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

В воскресенье, 1 июля, актриса вышла замуж во второй раз за своего избранника Карла Кука. Однако вместо медового месяца звезда оказалась госпитализирована в больнице.

Фото: Кейли Куоко и Карл Кук (instagram.com/normancook)

Знаменитость поделилась двумя снимками, где она находится на больничной койке и в домашней обстановке.

"Когда ваш "медовый месяц" - операция на плечо, и ваш муж выглядит так же счастлив, как будто вы на пути к выздоровлению. Спасибо вам за любовь и поддержку! Зная своего супруга, я уверена, что он будет публиковать тонны смешных перлов. Слава богу, мой цвет волос на месте", - сообщила Кейли в публикации.

Фото: Кейли Куоко (instagram.com/normancook)

Впрочем, девушка не ошиблась в своем избраннике. Тот уже успел выложить в сеть забавное фото супруги. "У каждого есть своя версия того, как должны сиять молодожены... Ну, Кейли, твое сияние незабываемо", - прокомментировал снимок Карл.

Фото: Кейли Куоко (instagram.com/mrtankcook)

Также он опубликовал забавное видео, на котором видно, как актриса захрапела в машине. "Храп как у беспокойного моржа. Я люблю тебя очень сильно, но это вау!" – подписал публикацию молодой человек.

 

Видео: Кейли Куоко (instagram.com/mrtankcook

Напомним, звезда "Игры престолов" намекнул, что его герой загадочно покинет сериал.

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Теги: свадьба, больница, Теория большого взрыва, актриса
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