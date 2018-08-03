Фронтмен Massive Attack поделился впечатлениями о Киеве в фото

STYLER Звёзды 03.08.2018 - 16:45
Фото: Роберт Дель Ная (facebook.comIgorGapochkaArtWhizz) Фото: Роберт Дель Ная (facebook.comIgorGapochkaArtWhizz)

Музыкант опубликовал несколько снимков

Лидер британской трип-хоп-группы Massive Attack Роберт Дель Ная, которого подозревали в авторстве столичных граффити, показал яркие фото из Киева, где у коллектива был конверт на фестивале UPark. Снимки музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Фронтмен Massive Attack поделился впечатлениями о Киеве в фото

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Фронтмен Massive Attack поделился впечатлениями о Киеве в фото

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Фронтмен Massive Attack поделился впечатлениями о Киеве в фото

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

На фото изображены киевские достопримечательности, среди которых Золотые ворота, Майдан, памятник Булгакову на Андреевском спуске, здание Центрального универмага и многое другое.

Фронтмен Massive Attack поделился впечатлениями о Киеве в фото

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Фронтмен Massive Attack поделился впечатлениями о Киеве в фото

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Фронтмен Massive Attack поделился впечатлениями о Киеве в фото

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

При этом черно-белые снимки Роберт Дель Ная оставил без подписи. Музыкант отметил только геолокации.

Фронтмен Massive Attack поделился впечатлениями о Киеве в фото

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Фронтмен Massive Attack поделился впечатлениями о Киеве в фото

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Напомним, что после выступления группы Massive Attack в Киеве появились несколько Граффити, похожих по стилю на работы Бэнкси. Именно Роберта Дель Ная подозревают, как того самого художника который скрывается под псевдонимом.

Однако Бэнкси опроверг свое авторство граффити.

Позже появилась информация о настоящих авторах.

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Теги:  Massive Attack,  музыкант,  звезды,  группы