Фронтмен Massive Attack поделился впечатлениями о Киеве в фото

Фото: Роберт Дель Ная (facebook.comIgorGapochkaArtWhizz)

Музыкант опубликовал несколько снимков

Лидер британской трип-хоп-группы Massive Attack Роберт Дель Ная, которого подозревали в авторстве столичных граффити, показал яркие фото из Киева, где у коллектива был конверт на фестивале UPark. Снимки музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

На фото изображены киевские достопримечательности, среди которых Золотые ворота, Майдан, памятник Булгакову на Андреевском спуске, здание Центрального универмага и многое другое.

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

При этом черно-белые снимки Роберт Дель Ная оставил без подписи. Музыкант отметил только геолокации.

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Скриншот (instagram.com/robert3delnaja)

Напомним, что после выступления группы Massive Attack в Киеве появились несколько Граффити, похожих по стилю на работы Бэнкси. Именно Роберта Дель Ная подозревают, как того самого художника который скрывается под псевдонимом.

Однако Бэнкси опроверг свое авторство граффити.

Позже появилась информация о настоящих авторах.

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