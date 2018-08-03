"Бэнкси" на Подоле: кто нарисовал поддельное граффити в Киеве (видео)

Фото: facebook.com/yablokostudio

Авторы художества признались в содеянном

В Киеве после выступления британской группы Massive Attack на стенах столичной заправки в Подольском районе появились изображения с подписью "Bancsy". Настоящими авторами, которые подделали граффити знаменитого уличного художника Бэнкси, оказалась команда студии дизайна "Yabloko ideas studio". Об этом они написали на своей странице в соцсети Facebook, опубликовав фото и видео.

"Banksy в Киеве. Как это было на самом деле..." – написали в комментарии к видео.

Граффити "под Бэнкси" было пиар-акцией для сети электрозаправок. Одна из них расположена рядом с изображениями.

Фото: Граффити (facebook.com/yablokostudio)

Фото: Граффити (facebook.com/yablokostudio)

"Когда мы бомбили граффити, то, конечно же, предполагали глобальность этого хайпа, но получилось даже больше охвата, чем ожидали", - отметили в компании.

Видео: Правда о хайпе с Banksy в Киеве (facebook.com/yablokostudio)

Фото: autogeek.com.ua

Стоит отметить, что по неподтвержденным слухам лидер группы Massive Attack - Роберт Дель Найджей и есть тот самый Бэнкси. Нередко граффити таинственного художника появлялись в тех местах, где в то же время были концерты коллектива.

Скриншот поста (facebook.com/yablokostudio)

Напомним, граффити в Киеве не принадлежат знаменитому художнику.

Ранее сообщалось, что в Киеве заметили граффити знаменитого художника.

Кстати, знаменитый уличный художник Бэнкси создал серию новых рисунков в Париже.

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