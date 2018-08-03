"Бенксі" на Подолі: хто намалював підроблене графіті в Києві (відео)

Фото: facebook.com/yablokostudio

Автори художества зізналися у скоєному

У Києві після виступу британської групи Massive Attack на стінах столичної заправки в Подільському районі з'явилися зображення з підписом "Bancsy". Справжніми авторами, які підробили графіті відомого вуличного художника Бенксі, виявилася команда студії дизайну "Yabloko ideas studio". Про це вони написали на своїй сторінці в соцмережі Facebook, опублікувавши фото і відео.

"Banksy в Києві. Як це було насправді..." – написали у коментарі до відео.

Графіті "під Бенксі" було піар-акцією для мережі електрозаправок. Одна з них розташована поруч із зображеннями.

Фото: Графіті (facebook.com/yablokostudio)

Фото: Графіті (facebook.com/yablokostudio)

"Коли ми бомбили графіті, то, звичайно ж, припускали глобальність цього хайпу, але вийшло навіть більше охоплення, ніж очікували", - відзначили в компанії.

Відео: Правда про хайпи з Banksy в Києві (facebook.com/yablokostudio)

Фото: autogeek.com.ua

Варто відзначити, що за непідтвердженими чутками лідер гурту Massive Attack - Роберт Дель Найджей і є той самий Бенксі. Нерідко графіті таємничого художника з'являлися в тих місцях, де в той же час були концерти колективу.

Скріншот поста (facebook.com/yablokostudio)

Нагадаємо, графіті в Києві не належать знаменитому художнику.

Раніше повідомлялося, що в Києві помітили графіті знаменитого художника.

До речі, відомий вуличний художник Бенксі створив серію нових малюнків в Парижі.

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