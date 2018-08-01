"Это не Бэнкси": граффити в Киеве не принадлежат знаменитому художнику

Фото: facebook.com/ikrussss

Рисунки появились после вступления группы Massive Attack

В Киеве заметили несколько граффити, которые очень напоминают работы знаменитого уличного художника Бэнкси, чье имя остается загадкой. Однако выяснилось, что работы не принадлежат Бэнкси. Об этом сообщил он сам в ответ на запрос издания "Українські Новини".

"Это не Бэнкси", - написал он в ответе.

Скриншот (ukranews.com)

Фотографии рисунков, которые появились на улице Жилянской и на заправочной станции по улице Набережно-Крещатицкой, начали активно распространять в сети после концерта группы Massive Attack в Киеве. Пользователи предположили ,что автором может быть именно Бэнкси не только потому ,что возле одного из граффити было указано его имя. По теории британского журналиста Крейга Уильямса, Бэнкси – это один из основателей и участников коллектива Роберт Дель Ная.

Фото: autogeek.com.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве заметили граффити знаменитого художника.

Стоит отметить, что все работы были замечены после концерта популярной британской группы Massive Attack, фронтмен которой - Роберт Дель Ная - по неподтвержденным слухам и является Бэнкси. Нередко граффити таинственного художника появляются в тех местах, где проходят концерты коллектива.

Кстати, Вакарчук показал фото с участниками британской группы Massive Attack Робертом Дель Наем (также известный как 3D) и Грантом Маршаллом (Daddy G). Коллектив выступил в Киеве 26 июля.

Напомним, что знаменитый уличный художник Бэнкси создал серию новых рисунков.

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