"Це не Бенксі": графіті в Києві не належать знаменитому художнику

Фото: facebook.com/ikrussss

Малюнки з'явилися після вступу гурту Massive Attack

У Києві помітили кілька графіті, які дуже нагадують роботи відомого вуличного художника Бенксі, чиє ім'я залишається загадкою. Однак з'ясувалося, що роботи не належать Бенксі. Про це повідомив він сам у відповідь на запит видання "Українські Новини".

"Це не Бенксі", - написав він у відповіді.

Скріншот (ukranews.com)

Фотографії малюнків, які з'явилися на вулиці Жилянській і на заправній станції по вулиці Набережно-Хрещатицькій, почали активно поширювати в мережі після концерту групи Massive Attack в Києві. Користувачі припустили ,що автором може бути саме Бенксі не тільки тому ,що біля одного з графіті було зазначено його ім'я. З теорії британського журналіста Крейга Вільямса, Бенксі – це один з засновників і учасників колективу Роберт Дель Ва.

Фото: autogeek.com.ua

Раніше повідомлялося, що у Києві помітили графіті знаменитого художника.

Варто відзначити, що всі роботи були помічені після концерту популярного британського гурту Massive Attack, фронтмен якої - Роберт Дель Ва - за непідтвердженими чутками і є Бенксі. Нерідко графіті таємничого художника з'являються в тих місцях, де проходять концерти колективу.

До речі, Вакарчук показав фото з учасниками британського гурту Massive Attack Робертом Дель Найм (також відомий як 3D) та Грантом Маршаллом (Daddy G). Колектив виступив у Києві 26 липня.

Нагадаємо, що відомий вуличний художник Бенксі створив серію нових малюнків.

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