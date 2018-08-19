"Говорит, что молился": украинский футболист демонстративно отвернулся от российского флага под звуки гимна РФ

Фото: Виталий Федорив (olimpik.com.ua)

Во время исполнения гимна все, кроме Виталия Федорива были повернуты к флагу с триколором

Перед началом футбольного матча седьмого тура Футбольной национальной лиги между командами "Сочи" и "Нижний Новгород" в России украинский спортсмен Виталий Федорив демонстративно отвернулся от флага с триколором во время исполнения гимна. Об этом сообщается на спортивном портале "sport24".

Известно, что во время исполнения гимна РФ все игроки, арбитры и даже болельщики повернулись в сторону флага России, но украинский футболист проигнорировал это, и остался стоять лицом к трибунам.

Действия Виталия сразу назвали "протестом дня", а его самого обвинили в демонстративном неуважении к российскому флагу и гимну. После матча Федорив объяснил свои действия следующим тем, что он просто молился: "Я человек верующий. Когда выхожу на поле, перед матчем всегда произношу слова молитвы, так было и вчера. Мое глубокое убеждение, что спорт вне политики. С уважением отношусь к флагу и гимну России. Прошу в моих действиях не искать политической подоплеки".

Кстати, экс-игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди разозлил россиян на матче в Москве, показав щитки сине-желтого цвета. Другой футболист из этого же клуба, в прошлом, рассказал, чей Крым.

Напомним, бразильский тренер клуба "Львов" сделал проукраинское заявление.

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