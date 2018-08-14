Скандальный экс-игрок сборной Украины рассказал, чей Крым

Фото: Александр Алиев (ffternopil.com)

Игрок отметил, что не интересуется политикой

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который ранее признался, что был "в восторге" от игры сборной России на ЧМ-2018, высказал свое мнение про оккупапцию Крыма. Об этом передает Sport.ua.

"Чей Крым? Если он принадлежал Украине, то он - украинский", - сказал 33-летний игрок. Он добавил, что никогда не интересовался политикой.

"Я в политику никогда не лез, не лезу и не хочу лезть. Вот и все", - говорит футболист.

Добавим, что Алиев имеет украинский и российский паспорта.

Алиев до 2012 года был игроком киевского "Динамо". Но позже его футбольная карьера пошла на спад, сопровождаясь постоянными скандалами и пьяными выходками.

16 марта 2018 года он стал главным тренером любительского клуба "Хмельницкий". 30 апреля сыграл за команду в роли играющего тренера. Отметился голевой передачей благодаря которой его команда и выиграла.13 июня 2018 года покинул клуб.

На данный момент Александр выступает на любительском уровне, защищая цвета "Мелиоратора" из Бучи.

Ранее Александр Алиев рассказал, почему болел за Россию на ЧМ 2018.

Также мы писали, что бывший бразильский футболист, а ныне главный тренер футбольного клуба "Львов" Жилмар Тадеу да Силва заявил, что ему очень нравится украинская кухня.

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