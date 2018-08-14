"Борщ, и обязательно, чтобы было сало": бразильский тренер сделал "проукраинское" заявление

Жилмар (фото: facebook.com/fclviv2006)

Бразилец рассказал об очень приветливых украинцах и своей любви к нашей национальной кухне

Бывший бразильский футболист, а ныне главный тренер футбольного клуба "Львов" Жилмар Тадеу да Силва заявил, что ему очень нравится украинская кухня. Об этом он сказал в интервью газете "Сегодня".

Жилмар впервые приехал восемь лет назад, но последние четыре года был в разъездах.

"Первое, что бросилось в глаза: несмотря на политическую обстановку, финансовое положение народа, люди на улицах улыбаются и очень приветливы", - отметил 47-летний тренер.

Жилмар (фото: facebook.com/fclviv2006)

По его словам, он часто просит жену готовить борщ.

"Борщ, и обязательно, чтобы было сало. Хотя на самом деле я ем все. У меня есть друг - Харрисон Омоко, который играл когда-то в "Динамо". Так он мне говорит: "Жил, ты не бразилец, ты - украинец, ты столько сала ешь!". Вот водку не люблю, а украинская кухня мне очень нравится", - сказал Жилмар.

Cейчас наставник львовян активно занимается вопросом получения гражданства Украины.

"У меня есть желание, и я занимаюсь этим вопросом. Украина - мой второй дом", - резюмировал бразилец.

Видео: РБК-Украина

Кстати, сборная Украины по футболу 6 сентября сыграет с командой Чехии матч в Лиге наций. Стало известно, что чешская сторона, которая принимает нашу сборную, предложила украинцам поселиться в отеле под названием "Москва".