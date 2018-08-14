"Борщ, і обов'язково, щоб було сало": бразильський тренер зробив "проукраїнську" заяву

Жилмар (фото: facebook.com/fclviv2006)

Бразилець розповів про дуже привітних українців і свою любов до нашої національної кухні

Колишній бразильський футболіст, а нині головний тренер футбольного клубу "Львів" Жилмар Тадеу да Сілва заявив, що йому дуже подобається українська кухня. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Сьогодні".

Жилмар вперше приїхав вісім років тому, але останні чотири роки був у роз'їздах.

"Перше, що кинулося в очі: незважаючи на політичну обстановку, фінансове становище народу, люди на вулицях посміхаються і дуже привітні", - зазначив 47-річний тренер.

Жилмар (фото: facebook.com/fclviv2006)

За його словами, він часто просить дружину готувати борщ.

"Борщ, і обов'язково, щоб було сало. Хоча насправді я їм усе. У мене є друг - Харрісон Омоко, який грав колись в "Динамо". Так він мені каже: "Жил, ти не бразилець, ти - українець, ти стільки сала їси!". Ось горілку не люблю, а українська кухня мені дуже подобається", - сказав Жилмар.

Зараз наставник львів'ян активно займається питанням отримання громадянства України.

"У мене є бажання, і я займаюся цим питанням. Україна - мій другий дім", - підсумував бразилець.

Відео: РБК-Україна

До речі, збірна України з футболу 6 вересня зіграє з командою Чехії матч в Лізі націй. Стало відомо, що чеська сторона, яка приймає нашу збірну, запропонувала українцям оселитися в готелі під назвою "Москва".