Сборная Украины отказалась поселиться в "Москве"

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Наша сборная в скором времени сыграет с командой Чехии

Сборная Украины по футболу 6 сентября сыграет с командой Чехии матч в Лиге наций. Стало известно, что чешская сторона, которая принимает нашу сборную, предложила украинцам поселиться в отеле под названием "Москва". Об этом сообщает сайт zbirna.com.

Украинцы приедут в город Злин. В городе, очевидно, есть только один большой отель, название которого – "Москва", куда футболистам предложили поселиться.

Наша команда отказалась от этого предложения. Теперь подопечные Андрея Шевченко будут вынуждены разместиться в двух меньших отелях.

Матч состоится в 30 км от Злина в городке Угерское-Градиште. 5 сентября команда Украины там проведет открытую тренировку, а на следующий день - первый матч Лиги наций против Чехии.

Домой украинцы вернутся утром 7 сентября. Сборная прибудет во Львов, чтобы готовиться к матчу против Словакии, который состоится 9 сентября.

Ранее мы писали, что экс-игрок Сборной Украины и донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук провел почти весь первый месяц лета на территории аннексированного полуострова Крым.

Также стало известно, что бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может стать ассистентом главного тренера сборной Андрея Шевченко.

Напомним, что "Генк" отказался продавать игрока сборной Украины Малиновского.

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