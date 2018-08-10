Збірна України відмовилася поселитися в "Москві"

Колаж РБК-Україна

Наша збірна незабаром зіграє з командою Чехії

Збірна України по футболу 6 вересня зіграє з командою Чехії матч в Лізі націй. Стало відомо, що чеська сторона, яка приймає нашу збірну, запропонувала українцям поселитися в готелі під назвою "Москва". Про це повідомляє сайт zbirna.com.

Українці приїдуть в місто Злін. В місті, очевидно, є тільки один великий готель, назва якого – "Москва", куди футболістам запропонували поселитися.

Наша команда відмовилася від цієї пропозиції. Тепер підопічні Андрія Шевченка будуть змушені розміститися в двох менших готелях.

Матч відбудеться в 30 км від Зліну в містечку Угерське-Градіште. 5 вересня команда України там проведе відкрите тренування, а на наступний день - перший матч Ліги націй проти Чехії.

Додому українці повернуться вранці 7 вересня. Збірна прибуде до Львова, щоб готуватися до матчу проти Словаччини, який відбудеться 9 вересня.

Раніше ми писали, що екс-гравець Збірної України та донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук провів майже весь перший місяць літа на території анексованого півострова Крим.

Також стало відомо, що колишній воротар "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський може стати асистентом головного тренера збірної Андрія Шевченка.

Нагадаємо, що "Генк" відмовився продавати гравця збірної України Малиновського.

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