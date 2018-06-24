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ЧМ-2018: украинский футболист "в восторге" от сборной России

STYLERLIFE        24.06.2018 - 15:03
Иллюстративное фото: ЧМ-2018 (Styler)
Иллюстративное фото: ЧМ-2018 (Styler)

Спортсмен считает, что они якобы показали хороший результат

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев восхитился игрой сборной Российской Федерации на Чемпионате мира по футболу. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, говорится на канале FootballHub в Youtube.

"После второго тура все команды показывают хороший футбол, но лично я в восторге от сборной России. Все в нее не верили, но команда показывает сейчас хороший результат", - сказал он.

Более того, Алиев рассказал о "подарке" одной из футбольных сборных на ЧМ-2018.

"У Аргентины еще все впереди. Нигерия сделала им подарок, теперь все зависит от них: обыгрывайте Нигерию и проходите дальше. Но сейчас на мундиале такие счета поразительные, выигрывают те команды, о которых даже не думали... Но Аргентина, я думаю, свое слово еще не сказала. Как говорится, дохлая лошадка прет на старте, посмотрим, что дальше будет", - подчеркнул он.

Видео: Александр Алиев восхитился игрой сборной РФ (Youtube-канал/Football Hub)

Кстати, глава антидопингового агентства СШАТрэвис Тайгарт требует от Международной федерации футбола (ФИФА) проверить сборную России на допинг. Такое заявление Тайгарт сделал после серии ее побед в групповом этапе Чемпионата мира-2018 по футболу.

Также Тайгарт отметил, что Россия должна быть "агрессивно проверена", чтобы защитить общественное доверие к честности Чемпионата мира.

В то же время ФИФА, которая неоднократно описывала Россию как "одну из самых проверенных команд до Чемпионата мира по футболу 2018 года", отказалась раскрывать подробности о том, какие именно тесты на допинг она проводила.

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Теги: чм-2018, Россия, Сборная России, Сборная Украины
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