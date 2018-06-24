ЧС-2018: український футболіст "в захваті" від збірної Росії

Спортсмен вважає, що вони нібито показали хороший результат

Колишній півзахисник збірної України Олександр Алієв в захваті від гри збірної Російської Федерації на Чемпіонаті світу з футболу. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, йдеться на каналі FootballHub Youtube.

"Після другого туру всі команди показують хороший футбол, але особисто я в захваті від збірної Росії. Усі в неї не вірили, але зараз команда показує хороший результат", - сказав він.

Більш того, Алієв розповів про "подарунок" одній з футбольних збірних на ЧС-2018.

"У Аргентини ще все попереду. Нігерія зробила їм подарунок, тепер все залежить від них: обіграйте Нігерію і проходите далі. Але зараз на мундіалі такі рахунки вражаючі, виграють ті команди, про які навіть не думали... Але Аргентина, я гадаю, свого слова ще не сказала. Як говориться, дохла конячка пре на старті, подивимося, що далі буде", - підкреслив він.

Відео: Олександр Алієв захопився грою збірної РФ (Youtube-канал/Football Hub)

До речі, глава антидопінгового агентства СШАТрэвис Тайгарт вимагає від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) перевірити збірну Росії на допінг. Таку заяву Тайгарт зробив після серії перемог на груповому етапі Чемпіонату світу-2018 з футболу.

Також Тайгарт зазначив, що Росія повинна бути "агресивно перевірена", щоб захистити суспільну довіру до чесності Чемпіонату світу.

У той же час ФІФА, яка неодноразово описувала Росію як "одну з найбільш перевірених команд до Чемпіонату світу з футболу 2018 року", відмовилася розкривати подробиці про те, які саме тести на допінг вона проводила.

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