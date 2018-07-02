"Я очень рад за нее": бывший игрок "Динамо" прокомментировал победу России на матче ЧМ

Футболист пожелал пройти России как можно дальше

Экс-игрок киевского "Динамо", московского "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему болеет за Россию на ЧМ 2018 и пожелал ей пройти как можно дальше в мундиале. Об этом футболист сообщил в эфире YouTube-канала Football Hub.

"Сегодня Россия показала, что она умеет играть в футбол. Я очень рад за нее", - сказал Алиев.

Также он добавил, что болеет за хороший футбол и, конечно, за Россию, поэтому хочет, чтобы она прошла на ЧМ как можно дальше.

Видео: Эфир "НАЖИВО! СкороФутбол. Іспанці - на вихід"

"Испания контролировала мяч, но пас ради паса… Такой футбол уже давно прошел. Самое главное в футболе – забить гол. Но у испанцев не вышло забить – сыграли 1:1, серия пенальти уже лотерея", - анализируя матч 1/8 финала Россия-Испания рассказал футболист. И добавил: "Хочу, чтобы Россия прошла как можно дальше. Конечно, буду продолжать дальше болеть за Россию", - высказался в эфире Алиев.

Напомним, сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ 2018 после победы над Испанией в серии пенальти.

Ранее Styler сообщал о том, что поэта-украинофоба не могут похоронить из-за ЧМ-2018.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Сколько украинских политзаключенных в РФ?